Im heutigen Finale stehen sich Dänemark und Frankreich gegenüber. Damit findet die Handball-WM 2023 ihren großen Abschluss. Wo Ihr das Finale heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Handball-WM 2023 in Polen und Schweden geht zu Ende. Ein großartiges Turnier gipfelt im Finale zwischen Dänemark und Frankreich. Deutschland-Besieger Frankreich greift nach einem am Ende ungefährdeten 31:26-Erfolg im Halbfinale gegen die Co-Gastgeber Schweden nach dem Titel.

Dänemark als zweiter Finalteilnehmer versucht das zu verhindert. Die Skandinavier stehen zum dritten Mal in Folge im Endspiel eines WM-Turniers. Nach starker Torwartleistung von ihrem Schlussmann Niklas Landin konnten sie einen 26:23-Sieg gegen Spanienbejubeln. Das Traumfinale zwischen Frankreich und Dänemark steht.

In der Tele2 Arena in Stockholm zeigt sich ab 21.00 Uhr, wer sich den WM-Titel 2023 holt und sich so zum Weltmeister krönen lässt. Ihr könnt live dabei sein. Wie Euch das im TV, Livestream und Liveticker gelingt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Handball WM, Finale heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Das Finale der Handball-WM 2023 ist heute im Free-TV zu sehen. Üblicherweise war bisher das Öffentlich-Rechtliche beteiligt. Beim Finale ist es das aufgrund des Ausscheidens Deutschlands allerdings nicht.

Eurosport ist für die Übertragung des Finales zwischen Dänemark und Frankreich zuständig. Auf dem Free-TV Kanal Eurosport 1 seid Ihr ab 20.15 Uhr live dabei und verpasst so keine Sekunde des Endspiels.

Auch ein Livestream wird nicht von ZDF und ARD bereitgestellt. Hier ist ebenfalls Eurosport exklusiv im Einsatz. Über die neue Streaming-Plattform discovery+ könnt Ihr nun Eurosport 1 und Eurosport 2 sehen, die Plattform löste Mitte Januar den Eurosport Player ab. Der Livestream bleibt weiterhin kostenpflichtig.

Wichtige Information für DAZN-Kunden: Solltet Ihr ein gültiges DAZN-Abonnement haben, müsst Ihr Euch nicht ein zusätzliches Abo bei discovery+ holen. Weil Eurosport sich mit DAZN auf eine Partnerschaft verständigt hat, sind dort auch beide Sender ohne extra Entgelt zu empfangen.

Außerdem gibt es einen weiteren Livestream für das Finale der Handball-WM zwischen Dänemark und Frankreich. Die Plattform sportdeutschland.tv bietet einen kostenpflichtigen Livestream auf ihrer Website an. Damit Ihr nicht lange suchen müsst, folgt einfach diesem Link.

Ihr bevorzugt es, das Finale über einen Liveticker zu verfolgen? Dann seid Ihr hier bei SPOX genau richtig. Wir bieten Euch einen spannenden und ausführlichen Liveticker an. Mit diesem verpasst Ihr sicherlich keine wichtige Aktion und seid immer up-to-date!

Handball WM, Finale heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Dänemark vs. Frankreich

Dänemark vs. Frankreich Wettbewerb: Handball WM 2023

Handball WM 2023 Runde: Finale

Finale Ort: Tele2 Arena, Stockholm (Schweden)

Tele2 Arena, Stockholm (Schweden) Anwurf: 20.30 Uhr

20.30 Uhr TV : Eurosport

: Livestream: discovery+ , DAZN , sportdeutschland.tv

, , Liveticker: SPOX

Handball-WM: Die letzten Gewinner