Handball WM 2023, Übertragung: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Mit der Handball WM 2023 steht das erste große Sportturnier in diesem Jahr an. Ab dem 11. Januar treffen sich 32 Nationen in Polen und Schweden, um den Weltmeistertitel zu kämpfen. Alle Infos zur Übertragung der Handball WM 2023 live im TV und Livestream, bekommt Ihr hier bei SPOX.

Bei der Handball WM 2023 rechnet sich das deutsche DHB-Team durchaus Chancen aus. Aufgrund starker kämpferischer Leistungen bei der vergangenen EM dürfen die Handballer von Trainer Alfred Gislason optimistisch in die Weltmeisterschaft starten.

In den Austragungsorten Polen und Schweden, genauer im polnischen Krakau, Danzig, Kattowitz und Plock und im schwedischen Stockholm, Malmö, Jönköping, Göteborg und Kristianstad, spielen vom 11. Januar bis zum 29. Januar 2023 32 Nationen über 112 Spiele bis zum Weltmeistertitel.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunden-Gruppe E auf durchaus schlagbare Gegner. Neben Algerien sind besonders Katar, als Asienmeister und Serbien aufgrund ihrer starken Physis harte Brocken. Sportlich gewachsen ist die DHB-Auswahl ihnen allemal.

Als größte Favoriten starten mal wieder die Weltmeister aus Dänemark ins Turnier, aber auch Olympiasieger Frankreich und Gastgeber Schweden als amtierende Europameister sind wohl die größten Herausforderer. Zum erweiterten Favoritenkreis darf Spanien, Norwegen und Kroatien gezählt werden.

Gruppe E:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Serbien Algerien Spodek, Katowice 13.01.2023 20.30 Uhr Deutschland Katar Spodek, Katowice 15.01.2023 18.00 Uhr Deutschland Serbien Spodek, Katowice 15.01.2023 20.30 Uhr Katar Algerien Spodek, Katowice 17.01.2023 18.00 Uhr Algerien Deutschland Spodek, Katowice 17.01.2023 20.30 Uhr Katar Serbien Spodek, Katowice

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Deutschland 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Katar 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Serbien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Algerien 0 0 0 0 0:0 ±0

Handball WM 2023, Übertragung: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Zum Vorteil aller Handballfans liegen die Übertragungsrechte der Handball WM 2023 auch in diesem Jahr bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Sie zeigen alle Spiele der deutschen Mannschaft live im TV oder online im eigenen Livestream. Der Livestream ist über die sendereigene Mediathek zu finden. Oder über die folgende Links:

Die ARD schickt in die Handball WM 2023 ein Moderatorenteam bestehend aus Moderatorin Stephanie Müller-Spirra, Florian Naß, der ab dem zweiten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft die Spiele kommentiert und schließlich Ex-Nationalspieler und Weltmeister Dominik Klein, der als Experte fungiert, an den Start. Moderator Alexander Bommes fällt aufgrund von gesundheitlichen Problemen aus.

Das ZDF muss bei der Handball WM 2023 nach fast zwei Jahrzehnten ohne Moderator Yorck Polus auskommen. Das erste Handballturnier ohne den erfahrenen Mann, übernimmt Katrin Müller-Hohenstein. Handballexperte bleibt der Ex-Nationalspieler Sören Christophersen. Als ZDF-Reporter für die Live-Spiele sind Christoph Hamm und Martin Schneider dabei.

Neben dem Angebot der Öffentlich-Rechtlichen sind auch einige ausgewählte Spiele bei Eurosport zu sehen, darunter auch die beiden Halbfinalpartien sowie das Finale, sofern das DHB-Team diese nicht erreichen sollte. Bei Eurosport sind Weltmeister Pascal Hens und Moderator Uwe Semrau für Euch dabei. Sportdeutschland.tv bietet zusätzlich einen kostenpflichtigen Livestream an, den Ihr hier finden könnt.

© getty DHB-Keeper Andreas Wolff musste sich im Finale der EHF Champions League 2021/22 mit seinem Team KS Łomża Vive Kielce gegen den FC Barcelona geschlagen geben. Bei der WM 2023 soll das anders aussehen.

Handball WM 2023, Übertragung: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb : Handball WM 2023

: Handball WM 2023 Austragungsort : Polen und Schweden

: Polen und Schweden Zeitraum : 11. bis 29. Januar 2023

: 11. bis 29. Januar 2023 Gruppengegner von Deutschland . Katar, Serbien, Algerien

. Katar, Serbien, Algerien TV : ARD , ZDF , Eurosport

: , , Livestream: ARD, ZDF, Eurosport, sportdeutschland.tv

Handball WM 2023: Kader der deutschen Mannschaft