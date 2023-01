Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft heute im zweiten Hauptrundenspiel der WM auf die Niederlande. Hier erfahrt Ihr, ob die ARD oder das ZDF die Begegnung live zeigt.

Vier Spiele, vier Siege - die deutsche Handball-Nationalmannschaft reitet weiter auf der Erfolgswelle bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Nach der makellosen Vorrunde gewann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am Donnerstag gegen Argentinien auch das erste Hauptrundenspiel in der Gruppe III.

Am heutigen Samstag, den 21. Januar, soll der nächste Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht werden. Im zweiten Hauptrundenspiel geht es um 20.30 Uhr gegen die Niederlande. Gespielt wird in der Spodek-Arena in Katowice, wo Deutschland bislang alle WM-Spiele bestritten hat.

Handball - Hauptrundengruppe mit Deutschland: Tabelle, Ergebnisse

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Deutschland 3 3 0 0 104:79 +25 6 2. Norwegen 3 3 0 0 90:75 +15 6 3. Niederlande 3 2 0 1 87:76 +11 4 4. Serbien 2 1 0 2 95:89 +6 2 5. Katar 3 0 0 3 81:97 -16 0 6. Argentinien 2 0 0 3 59:100 -41 0

ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Niederlande bei der Handball WM heute live

Von Spiel zu Spiel steht man als Fan der deutschen Nationalmannschaft vor der Frage: Wer zeigt die Partie live - die ARD oder das ZDF? Beide öffentlich-rechtlichen Sender besitzen Übertragungsrechte an der WM, alle deutschen Spiele sind dort zu sehen.

Beim Hauptrundenauftakt gegen Argentinien war die ARD der richtige Ansprechpartner, was das Duell mit dem westlichen Nachbarn heute betrifft, ist das ZDF an der Reihe. Parallel dazu bietet der Sender zum Spiel bei zdf.de auch einen Livestream an. Dieser ist kostenlos und ohne Registrierung abrufbar.

Auf jeden Fall auf der sicheren Seite seid Ihr auch mit Sportdeutschland.tv. Der Streamingdienst zeigt jedes einzelne WM-Spiel live. So müsst Ihr Euch auch nicht jedes Mal mit der Frage nach der Übertragung herumschlagen. Der Turnierpass, der alles freischaltet, kostet 15 Euro.

ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Niederlande bei der Handball WM heute live - Hauptrundenduell im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Deutschland gegen die Niederlande heute live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. So verpasst Ihr kein Tor.

Hier geht es zum Liveticker des Hauptrundenspiels Deutschland vs. Niederlande.

