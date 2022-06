THW Kiel vs. FC Barcelona, Übertragung: Halbfinale beim Final Four der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Handball-Champions-League geht heute in die heiße Phase! Am ersten Tag des Final Fours treffen der THW Kiel und der FC Barcelona aufeinander. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt DAZN abonnieren und das Halbfinale beim Final Four der Handball-Champions-League 2021/22 zwischen dem THW Kiel und dem FC Barcelona live verfolgen!

Das Final Four der Handball-Champions-League wird am heutigen Samstag, den 18. Juni, mit zwei Halbfinalspielen eröffnet. Eines der zwei Spiele ist auch das Spektakel zwischen dem THW Kiel und dem amtierenden Champion FC Barcelona.

Der Handball-Tag beginnt um 15.15 Uhr mit dem Duell zwischen MKB Veszprem KC und KS Vive Kielce, danach, um 18 Uhr, steht auch schon die Partie zwischen Kiel und Barcelona an. Wie alle anderen Spiele des Final Fours wird auch Kiel vs. Barcelona in der Kölner Lanxess Arena bestritten.

THW Kiel vs. FC Barcelona, Übertragung: Halbfinale beim Final Four der Champions League heute live im TV und Livestream

Die Halbfinalpartie zwischen dem THW Kiel und dem katalanischen Giganten ist live und in voller Länge bei DAZN zu sehen. Eine lange Vorberichterstattung gibt es heute nicht, die Übertragung beginnt sofort mit Liveaction aus der Arena. Gari Paubandt übernimmt dabei die Rolle des Kommentatoren, Bob Hanning und Johannes Bitter sind dafür die Experten, Reporter vor Ort ist Sascha Staat.

DAZN bietet vom Final Four nicht nur das Halbfinale Kiel vs. Barcelona an, sondern auch MKB Veszprem KC vs. KS Vive Kielce, aber auch das morgige Spiel um Platz 3 und natürlich das große Finale um die Champions League.

© imago images Der THW Kiel muss heute gegen Barcelona ohne den verletzten Superstar Sander Sagosen (Sprunggelenk) auskommen.

THW Kiel vs. FC Barcelona, Übertragung: Halbfinale beim Final Four der Champions League heute im Liveticker

Die, die kein DAZN-Abo besitzen, bekommen mit dem Liveticker von SPOX die perfekte Alternative geboten, um das Spektakel live zu verfolgen. Auch Veszprem vs. Kielce wird heute getickert.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinalspiels zwischen dem THW Kiel und dem FC Barcelona.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinalspiels zwischen dem MKB Veszprem KC und KS Vive Kielce.

THW Kiel vs. FC Barcelona, Übertragung: Halbfinale beim Final Four der Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: THW Kiel - FC Barcelona

THW Kiel - FC Barcelona Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: Halbfinale, Final Four

Halbfinale, Final Four Datum: 18. Juni 2022

18. Juni 2022 Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Lanxess Arena, Köln

Lanxess Arena, Köln Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Handball - Champions League Final Four: Der Zeitplan