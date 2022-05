THW Kiel vs. PSG, Übertragung: Handball Champions League Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Rückspiel im Viertelfinale der Handball-Champions-League steht an. Der THW Kiel trifft auf PSG. Nach dem Hinspiel 30:30-Unentschieden ist alles ausgeglichen. Wer kann sich durchsetzen? Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Im zweiten deutschen Viertelfinale des Tages trifft der THW Kiel auf die Handballer von PSG. Bereits in der vergangenen Saison standen sich beide Mannschaften gegenüber. Damals konnten sich die Franzosen durchsetzen. Nun ist nach dem Hinspiel in Paris alles ausgeglichen. 30:30-Unentschieden endete das Hinspiel.

Kiels Sander Sagosen war mit sechs Treffern bester Werfer bei Kiel. Für den französischen Meister traf Nedim Remili achtmal. "Wir müssen bereit sein, nächste Woche in Kiel eine unglaubliche kämpferische Leistung abzuliefern", sagte THW-Trainer Filip Jicha nach dem Hinspiel bei DAZN. Das Rückspiel findet nun am heutigen Donnerstagabend, den 19. Mai statt. Die Kieler wollen im Heimspiel die Pariser endlich bezwingen und unter die besten vier Mannschaften kommen. Anwurf in Kiel ist um 20.45 Uhr.

© getty Nach einem 30:30-Unentschieden im Hinspiel möchte sich der THW Kiel im eigenen Stadion gegen PSG durchsetzen.

THW Kiel vs. PSG, Übertragung: Handball Champions League Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Ihr wollt die Handball-Champions-League live anschauen? Dann benötigt Ihr ein Abonnement bei DAZN. Im Gegensatz zur Handball-Bundesliga gehören dem Pay-TV-Sender die Rechte an den Campions-League-Spielen. Kommentator der Partie zwischen Kiel und Paris ist Gari Paubandt zusammen mit Experte Jogi Bitter.

DAZN erhaltet Ihr für einen Preis von 29,99 Euro im monatlichen Abo. Natürlich gibt es auch die Option für ein Jahresabo. Diese Variante kostet 274,99 Euro.

Auf DAZN gibt es neben der Handball-Champions-League noch weitere Sportarten. Aktuell überträgt der Sender die NBA-Playoffs, den Endspurt der Serie A, Ligue 1 und der La Liga. Es gibt auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die NFL und weiteren Sport wie beispielsweise Kampfsport zu sehen.

THW Kiel vs. PSG, Übertragung: Handball Champions League Viertelfinale heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

THW Kiel vs. PSG, Übertragung: Handball Champions League Viertelfinale heute im Liveticker

Ihr habt kein DAZN-Abo? Kein Problem! Auf SPOX könnt Ihr das Spiel zwischen THW Kiel und PSG live per Liveticker verfolgen. Dort verpasst Ihr keine wichtige Spielsituation und erfahrt die komplette Action.

Hier geht's zum Liveticker THW Kiel - PSG.

THW Kiel vs. PSG, Übertragung: Handball Champions League Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: THW Kiel - PSG

THW Kiel - PSG Wettbewerb: EHF Champions League

EHF Champions League Runde: Viertelfinale, Rückspiel

Viertelfinale, Rückspiel Datum: 19. Mai 2022

19. Mai 2022 Anwurf: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Wunderino Arena, Kiel

Wunderino Arena, Kiel TV: DAZN

Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

THW Kiel vs. PSG, Übertragung: Handball Champions League Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Rückspiele