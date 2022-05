Heute Abend steht das Champions League Viertelfinale im Handball zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem FC Barcelona an. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die SG Flensburg-Handewitt trifft am Mittwoch Abend auf den FC Barcelona im Viertelfinale der Handball Champions League. Im letzten Spiel der Vorrunde trafen die Mannschaften bereits aufeinander. Titelverteidiger Barcelona setzte sich damals mit 29:22 durch. Nun möchte die Spielgemeinschaft zurückschlagen. In der Generalprobe gab es einen 31:26-Sieg gegen den TSV Hannover-Burgdorf.

Das Hinspiel ist für den heutigen Mittwoch, den 11. Mai angesetzt. Die SG hat zunächst ein Heimspiel, tritt also in der Flens-Arena an. Anwurf ist dort um 18.45 Uhr. Das Rückspiel steigt dann am Donnerstag, den 19. Mai auswärts ab 18.45 Uhr.

Handball - SG Flensburg-Handewitt vs. FC Barcelona, Übertragung: Champions League Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wenn Ihr euch das Champions League Viertelfinale zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem FC Barcelona nicht entgehen lassen wollt, dann braucht Ihr den Streamingdienst DAZN. Dieser gehören, anders als in der Handball Bundesliga, die Rechte an der Ausstrahlung des Wettbewerbs. Kommentiert wird die Partie von Uwe Semrau zusammen mit Experte Uwe Gensheimer.

DAZN erhaltet Ihr im Monatsabo für 29,99 Euro. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Euch für ein Jahresabo zu entscheiden. Dieses kostet 274,99 Euro.

Natürlich gibt's neben der Handball Champions League noch eine breite Auswahl an verschiedenen Sportarten. So könnt Ihr die kompletten Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die komplette Ligue 1, Serie A und La Liga live verfolgen. Neben Fußball gibt es aber auch eine Auswahl an US-Sport wie beispielsweise die NBA und die NFL.

© getty SG Flensburg-Handewitts Goran Sögard versucht sich gegen Janus Smarason und Jacob Bagersted von FRISCH AUF! Göppingen durchzusetzen.

Ihr habt kein Abo bei DAZN? Dann schaut doch einfach hier bei SPOX vorbei. Im Liveticker werdet Ihr die komplette Aktion mitbekommen.

Hier geht's zum Liveticker SG Flensburg-Handewitt - FC Barcelona.

Begegnung: SG Flensburg-Handewitt - FC Barcelona

SG Flensburg-Handewitt - FC Barcelona Wettbewerb: EHF Champions League

EHF Champions League Runde: Viertelfinale, Hinspiel

Viertelfinale, Hinspiel Datum: 11. Mai 2022

11. Mai 2022 Anwurf: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Flens-Arena, Flensburg

Flens-Arena, Flensburg TV: -

- Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

