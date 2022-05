Handball, Champions League Final Four: Ort, Datum, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Handball-Champions-League geht in die heiße Phase, das Final Four rückt täglich näher. Ort, Datum, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream - hier gibt es die wichtigsten Infos zur Runde der letzten Vier.

Holt Euch das DAZN-Abonnement, um im Juni das Final Four der Handball-Champions-League zu verfolgen!

Am heutigen Dienstag, den 10. Mai, wird in der Handball-Champions-League das Viertelfinale eröffnet. Im Turnier sind noch zwei deutsche Vereine mit dabei: der THW Kiel und die SG Flensburg Handewitt. Während der amtierende Meister aus Kiel um 20.45 Uhr im Hinspiel auf Paris Saint-Germain trifft, kriegen es die Flensburger mit dem Gewinner der vergangenen Champions League, FC Barcelona, zu tun. Die Viertelfinal-Rückspiele finden dann in einer Woche statt.

Auf das Viertelfinale folgt dann das große Final Four der Handball-Champions-League. Wann und wo findet es statt? Wie sieht der Spielplan dabei aus? Und wer kümmert sich um die Übertragung im TV und Livestream? SPOX beantwortet Euch diese Fragen.

© getty Der FC Barcelona ist amtierender Champions-League-Sieger.

Handball, Champions League Final Four: Ort, Datum, Spielplan

Während die K.o.-Runden vor dem Final Four, also vor dem Halbfinale, stets mit einem Hin- und einen Rückspiel bestritten wurden, ist dies ab dem Halbfinale nicht mehr der Fall. In der Runde der letzten Vier stehen sich die Mannschaften lediglich einmal gegenüber. Dies ist vor allem deshalb möglich, weil die Final-Four-Spiele allesamt an einem neutralen Ort stattfinden. Wie in der abgelaufenen Saison dient auch für das Halbfinale 2022 die Lanxess-Arena in Köln als Austragungsstätte für die letzten vier Spiele der Handball-Champions-League.

Das Final Four steigt an einem Wochenende im Juni. Um genau zu sein, handelt es sich um den Samstag am 18. und den Sonntag am 19. Juni. Der erste Tag ist für die Halbfinalspiele gedacht, der zweite für das Spiel um Platz drei und das Finale.

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Runde 18. Juni Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Halbfinale 1 18. Juni Teilnehmer 3 Teilnehmer 4 Halbfinale 2 19. Juni Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Spiel um Platz 3 19. Juni Gewinner Halbfinale 1 Gewinner Halbfinale 2 Finale

Handball, Champions League Final Four: Übertragung im TV und Livestream

Bereits während der Gruppenspiele und den Runden in der K.o-Phase war der Streamingdienst DAZN stets die Anlaufstelle für all jene, die Handball auf höchstem Niveau schauen wollten. Auch für das bevorstehende Final Four im Juni wird sich DAZN wieder um die Übertragung kümmern. Das "Netflix des Sports" zeigt dabei jedes einzelne Spiel in Köln - beide Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale.

Neben der Handball-Champions-League bietet DAZN auch die Fußball-Champions-League an. Das Finale um den Henkelpott 2022 am 28. Mai zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid etwa ist ebenfalls auf der Plattform zu sehen. Darüber hinaus auch andere Sport-Highlights wie die NBA-Playoffs, Dartsturniere, Boxkämpfe, UFC-Events, Motorsport oder Wrestling.

Dafür wird ein DAZN-Abonnement benötigt, das pro Monat 29,99 Euro oder pro Jahr 274,99 Euro kostet.

Handball, Champions League Final Four: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Handball, Champions League Final Four: Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Handball-Champions-League

Handball-Champions-League Runde: Final Four, Halbfinale

Final Four, Halbfinale Datum: 18.-19. Juni

18.-19. Juni Ort: Lanxess Arena, Köln

Lanxess Arena, Köln Amtierender Champion: FC Barcelona

FC Barcelona Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Handball, Champions League Final Four: Die Gewinner der vergangenen zehn Turniere