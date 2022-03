Berlin siegt erstmals in Kiel - THW verabschiedet sich aus Titelkampf

Die Füchse Berlin haben das Verfolgerduell in der Handball-Bundesliga beim THW Kiel gewonnen. Der Hauptstadt-Klub siegte beim Rekordmeister nach einer starken Vorstellung mit 31:27 (19:15) und landete damit einen wichtigen Erfolg im Kampf um Champions-League-Platz zwei. Für die Berliner war es der erste Sieg in Kiel überhaupt.

Zum Mann des Tages avancierte Füchse-Rechtsaußen Hans Lindberg mit elf Treffern. "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Das war sehr stark", sagte der 40 Jahre alte Däne im NDR-Fernsehen. Füchse-Trainer Jaron Siewert meinte: "Hier zu gewinnen, ist einmalig. Das fühlt sich schon cool an."

Für die Kieler, bei denen Niclas Ekberg und Domagoj Duvnjak je fünf Mal trafen, dürfte die erste Niederlage im Jahr 2022 angesichts von nun acht Minuspunkten Rückstand auf den Tabellenführer SC Magdeburg der wohl entscheidende Rückschlag im Titelkampf gewesen sein. Zudem hat der THW (38:10 Punkte) nun einen Minuspunkt mehr als die Füchse (35:9).

"Jetzt müssen wir gucken, dass wir den zweiten Platz noch irgendwie holen. Das ist jetzt wichtiger als die Meisterschaft", sagte THW-Linksaußen Rune Dahmke. Auch Steffen Weinhold bekannte: "Die Füchse haben verdient gewonnen."

Kiel kam zunächst überhaupt nicht in die Partie. Vor allem in der Abwehr fehlte der Zugriff, und auch Keeper Dario Quenstedt bekam in Abwesenheit von Stammtorhüter Niklas Landin (Blinddarm-OP) im ersten Abschnitt gerade mal einen Ball zu fassen. Nutznießer war besonders Lindberg. Der Oldie traf schon bis zum Halbzeit-Pfiff alle seiner neun Würfe.