In der Handball-Champions-League hat der THW Kiel heute die Chance, sich direkt für die K.o.-Runde zu qualifizieren. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr das Match gegen HC PPD Zagreb heute live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach drei Siegen in Folge reicht den Handballern des THW Kieler am heutigen Tage ein weiterer aus, um sich direkt für das Achtelfinale in der EHF Champions League zu qualifizieren. Das weiß natürlich auch die Mannschaft selbst, wie THW-Trainer Filip Jicha verriet: "Allein, dass damit zwei Spiele weniger zu absolvieren wären, ist für meine Mannschaft bei unserem dicht gestaffelten Programm eine zusätzliche Motivation."

Ihnen gegenüber steht der HC PPD Zagreb, die derzeit auf dem siebten Rang in der Vorrundentabelle angesiedelt ist und damit Stand jetzt ausgeschieden wäre. Doch nicht nur deshalb sollten die Gastgeber nicht unterschätzt werden.

Seit der EM-Pause scheinen die Osteuropäer nämlich neuen Mut geschöpft zu haben. So war man am zehnten Spieltag sogar in der Lage, den haushohen Favoriten von Pick Szeged einen Sieg abzuringen.

Handball Champions League, Übertragung: Zagreb vs. THW Kiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Abwurf, Ort, Infos

Begegnung: HC PPD Zagreb vs. THW Kiel

HC PPD Zagreb vs. THW Kiel Wettbewerb: EHF Handball Champions League 2021/22

EHF Handball Champions League 2021/22 Spieltag: 13. Spieltag (Gruppenphase)

13. Spieltag (Gruppenphase) Datum: Mittwoch, 03. März 2022

Mittwoch, 03. März 2022 Abwurf: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Arena Zagreb (Kroatien)

© getty Im Hinspiel setzten sich die Kieler Zebras mit 36:28 gegen die Mannschaft aus Zagreb durch. Ob Starspieler Nikola Bilyk (rechts) jedoch auch heute wieder Teil des Kaders sein wird, ist derzeit noch fraglich.

Handball Champions League, Übertragung: Zagreb vs. THW Kiel heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Gute Nachrichten für alle Handball-Fans und -Interessierten! Das Match zwischen Zagreb und dem THW Kiel wird tatsächlich im Free-TV und kostenlosen Livestream zu sehen sein. SPOX liefert Euch alle notwendigen Informationen.

Handball Champions League, Übertragung: Zagreb vs. THW Kiel heute live im Free-TV

Aufgrund einer Kooperation mit dem offiziellen Rechteinhaber DAZN wird der Privatsender ServusTV das Spiel im Free-TV zeigen und übertragen. Wer sich das Geschehen nicht entgehen lassen will, kann ab 20.35 Uhr auf dem Kanal einschalten.

Handball Champions League, Übertragung: Zagreb vs. THW Kiel heute im kostenlosen Livestream

Gleiches gilt übrigens auch für die Ausstrahlung via Livestream. Über die Mediathek des Senders kann das Spektakel komplett kostenfrei verfolgt werden. Auch die Übertragungszeiten weichen nicht von denen des linearen TVs ab. Über diesen Link kommt Ihr direkt zum Stream.

Alternativ dazu, könnt Ihr auch direkt auf die Streamingplattform DAZN zurückgreifen. Der Livesportanbieter startet seine Übertragung ebenfalls nur wenige Minuten vor dem offiziellen Anwurf um 20.45 Uhr. Als Kommentator wird Uwe Semrau im Einsatz sein.

Voraussetzung für den Zugriff darauf ist jedoch ein entsprechendes Abonnement. Dieses beläuft sich derzeit auf 29,99€ pro Monat oder 24,99€ pro Monat im Jahrestarif. Neben dem größten Portfolio an Handball-Spielen auf dem deutschen Streamingmarkt, hat das Unternehmen auch eine Vielzahl an Spielen der Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League sowie amerikanischer Sportarten, wie der NBA oder NFL im Repertoire. Weitere Infos gibt's hier.

Handball Champions League, Übertragung: Zagreb vs. THW Kiel heute im Liveticker bei SPOX

Ihr habt keine Möglichkeit, das Aufeinandertreffen von Zagreb und Kiel heute Abend live anzusehen? Dann schaut doch mal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei!

Hier geht's zum Liveticker der Partie Zagreb vs. THW Kiel

Handball Champions League, Übertragung: Zagreb vs. THW Kiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Vorrunden-Tabelle in der Gruppe A