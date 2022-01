Handball-EM: Gislason setzt zunächst auf Torhüter-Gespann Wolff/Klimpke

Bundestrainer Alfred Gislason setzt bei der Handball-EM im Tor zunächst auf das Gespann Andreas Wolff und Till Klimpke. Joel Birlehm, der die gesamte Turniervorbereitung mit dem Team in Großwallstadt absolviert hatte, bleibt vorerst in Deutschland und wird am Mittwoch nicht mit in die Slowakei reisen.

"Joel weiß, dass es keine Degradierung ist und er momentan die Nummer drei ist", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer bei einem Medientermin am Dienstag: "Er wird sich bei seinem Verein SC DHfK Leipzig fit halten und kann innerhalb kürzester Zeit problemlos nachgeholt werden." Birlehm erwartet eigenen Nachwuchs.

Die deutsche Mannschaft fliegt am Mittwoch mit 17 Spielern von Frankfurt am Main in den Vorrundenspielort Bratislava. Dort trifft die DHB-Auswahl am Freitag (18.00 Uhr im LIVETICKER) zunächst auf Belarus, weitere Gegner sind Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar). Die ersten beiden Teams ziehen in die Hauptrunde ein, die ebenfalls in der slowakischen Hauptstadt ausgetragen wird.

"Wir wollen die Vorrunde überstehen und alle drei Spiele möglichst gewinnen", sagte Kromer: "Dann würden wir mit weißer Weste in die Hauptrunde einziehen und können dort möglicherweise lange um die vorderen Plätze mitspielen."