Handball, Übertragung: Deutschland vs. Schweiz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet heute ein Testspiel gegen die Schweiz. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sie rückt näher, die Europameisterschaft im Handball. In Vorbereitung auf das Turnier in Ungarn und der Slowakei (13. Januar bis 30. Januar 2022) absolviert die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Freitag, den 7. Januar ein Testspiel gegen die Schweiz.

Anwurf der Partie ist um 16 Uhr, gespielt wird in der Mannheimer SAP Arena. Zuschauer sind dort wegen der aktuellen Coronavirus-Situation auf den Rängen nicht erlaubt. Eigentlich sollte das DHB-Team im freundschaftlichen Rahmen gegen Serbien antreten, im dortigen Team hat es allerdings einige COVID-19-Fälle gegeben.

Deutschland bekommt es bei der EM in der Vorrunde mit Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar) zu tun. Um sich dafür zu rüsten, steht am Sonntag noch ein weiterer Test an, dieser findet gegen Frankreich statt.

© getty Alfred Gislason ist seit März 2020 Trainer der DHB-Mannschaft.

Wie sieht es mit der Handball-Übertragung zu Deutschland - Schweiz aus? SPOX klärt Euch nun auf, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream seht und wo Ihr es per Liveticker verfolgen könnt.

Handball, Übertragung: Deutschland vs. Schweiz heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für all jene, die sich das Testspiel der deutschen Handball-Auswahl heute live anschauen möchten: Es wird sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream gezeigt.

Die ARD nimmt sich der Ausstrahlung des Länderspiels an, auf Sendung geht sie gegen 15.50 Uhr. Reporter ist Florian Naß, Experte Dominik Klein. Das TV-Programm werdet Ihr dann auch problemlos als Livestream abrufen können - das tut Ihr einfach hier auf sportschau.de.

Handball, Übertragung: Deutschland vs. Schweiz heute im Liveticker

Wem es nicht möglich sein wird, im TV oder Livestream einzuschalten, dem sei gesagt: Es gibt auch einen Liveticker, mit dem Euch zumindest schriftlich nichts entgehen wird. SPOX begleitet die Partie. Klickt Euch dazu unmittelbar vor dem Anwurf auf die Homepage und Ihr werdet fündig.

Deutschlands Kader bei der Handball EM: Rückennummern