Bei der Handball-EM stehen heute die letzten Spiele des 2. Spieltags der Hauptrunde an. Alle Informationen zu der Übertragung der Partien und wo Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Am heutigen Tag werden bei der Handball EM die Hauptrundenspiele der Gruppe I ausgetragen. Die DHB-Auswahl hat nach zwei Spielen an zwei Tagen heute somit eine Pause. Stattdessen sind am heutigen Tag unter anderem der Olympiasieger Frankreich und der Weltmeister Dänemark im Einsatz.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Termine

Den Auftakt zu diesem Spieltag bestreiten am heutigen Samstag, den 22. Januar, die Teams aus Niederlande und Montenegro um 15.30 Uhr. Die Niederlande kam bei ihrem ersten Spiel der Hauptrunde gehörig unter die Räder. Mit 24:34 verloren sie gegen Frankreich. Montenegro dagegen gewann ihr Spiel gegen Kroatien und ist somit aktuell auf Rang drei in der Gruppe I. Die Topteams aus Frankreich und Dänemark sind jedoch schon ein wenig enteilt. Ein Sieg ist für Montenegro heute im Grunde also Pflicht, um die Chancen auf das Halbfinale zu wahren.

Der Olympiasieger Frankreich duelliert sich heute um 18.00 Uhr mit Island. Mit vier Punkten ist Frankreich aktuell Erster in der Gruppe I, punktgleich mit Dänemark. Mit einem Sieg am heutigen Abend könnte Frankreich seinen Favoritenstatus in diesem Turnier weiter unterstreichen.

Das letzte Spiel an diesem Tag bestreitet der Weltmeister Dänemark gegen Kroatien. Die Dänen sind bei der Partie, die heute um 20.30 Uhr angeworfen wird, der klare Favorit. Dänemark gewann die erste Partie der Hauptrunde mit 28:24 gegen Island. Kroatien dagegen verlor seine Partie gegen Montenegro und ist mit null Punkten in der Gruppe I aktuell Letzter.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Spiele in der Übersicht

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Samstag, 22. Januar 15.30 Uhr Montenegro Niederlande Budapest (Ungarn) Samstag, 22. Januar 18 Uhr Frankreich Island Budapest (Ungarn) Samstag, 22. Januar 20.30 Uhr Dänemark Kroatien Budapest (Ungarn)

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die heutigen Spiele der Handball EM werden auf sowohl im TV als auch in diversen Livestream gezeigt. Eurosport zeigt sich dabei für die Übertragung im Free-TV zuständig. Livestreams der Spiele werden zudem von DAZN, dem ZDF, Sportdeutschland.tv und Eurosport selbst angeboten.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Eurosport zeigt heute sowohl die Partie zwischen Frankreich und Island als auch das Spiel zwischen Dänemark und Kroatien im Free-TV.

Ab 18.00 Uhr seht Ihr auf dem Sportsender die Begegnung zwischen Frankreich und Island. Die Übertragung der Partie zwischen Dänemark und Kroatien beginnt bei Eurosport um 20.20 Uhr.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Auf DAZN seht Ihr heute die Spiele zwischen Frankreich und Island und Dänemark und Kroatien im Livestream. Aufgrund einer Kooperation zwischen dem Streamingdienst und Eurosport seht Ihr dabei die Übertragung des Sportsenders.

© getty Dänemarks Starspieler Mikkel Hansen erzielte bei der aktuellen EM schon 25. Tore.

Eurosport selbst bietet einen Livestream seines gesamten Programms an. Diesen könnt Ihr mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player streamen.

Das ZDF bietet heute einen kostenlosen Livestream zu der Begegnung zwischen Frankreich und Island an. Auf zdfsport.de seht Ihr die Partie ab 17.50 Ihr live und in voller Länge.

Alle Spiele der Handball EM, und damit auch alle heutigen Spiele, seht Ihr auf Sportdeutschland.tv. Dort könnt Ihr Euch den Turnierpass für zwölf Euro holen.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im Liveticker

Im Liveticker von SPOX könnt Ihr heute die Partie zwischen Dänemark und Kroatien sehen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr kein Tor des Spiels am heutigen Abend. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im Liveticker - Die Gruppe I in der Übersicht