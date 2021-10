Handball Champions League heute live: Veszprem vs. SG Flensburg-Handewitt im TV, Livestream und Liveticker

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind am 5. Spieltag der Champions League heute in Veszprem gefordert. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Gruppenphasenspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Handball Champions League heute live: Veszprem vs. SG Flensburg-Handewitt - Datum, Uhrzeit, Ort, Infos

In der Gruppenphase der Handball Champions League spielt die SG Flensburg-Handewitt am heutigen Donnerstag, 21. Oktober, bei Telekom Veszprem in Ungarn. Anwurf der Partie in der Veszprem Arena ist um 18.45 Uhr.

Die bisherige Saison verlief für die SG Flensburg-Handewitt nicht nach Wunsch. In der Bundesliga stehen die erfolgsverwöhnten Norddeutschen "nur" auf Platz 6. Am vergangenen Wochenende verlor die SG bei Tabellenführer SC Magdeburg. In der Champions League belegt Flensburg-Handewitt nach dem 4. Spieltag in der Gruppe B den achten und somit letzten Platz. Einem Unentschieden gegen Paris Saint-Germain stehen drei Niederlagen gegen den FC Barcelona, FC Porto und Vive Kielce gegenüber. Mit Veszprem (6:2) Punkte steht heute die nächste schwere Aufgabe bevor.

Der schwache Saisonstart hat aber einen triftigen Grund. Flensburg hat in der laufenden Spielzeit mit großen Personalsorgen zu kämpfen, neben Nationalspieler Franz Semper fehlen weitere Topspieler. Deshalb gibt es für die Vereinsverantwortlichen auch keinen Grund, an den Fähigkeiten von Trainer Maik Machulla zu zweifeln. Ganz im Gegenteil: Sein Vertrag wurde im Laufe dieser Woche vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2026 verlängert.

Handball Champions League heute live: Veszprem vs. SG Flensburg-Handewitt im TV und Livestream

Veszprem vs. Flensburg wird heute live ab 18.35 Uhr auf ServusTV im Free-TV übertragen. Der österreichische Privatsender zeigt dank einer Kooperation mit DAZN in dieser Saison ausgewählte Spiele der Handball Champions League im frei empfangbaren Fernsehen. ServusTV ist in Deutschland via Satellit und auch via Kabel in allen Bundesländern zu empfangen. Parallel zur TV-Übertragung bietet ServusTV auch einen kostenlosen Livestream an.

Ebenfalls live zu sehen ist der Champions-League-Auftritt der SG Flensburg-Handewitt natürlich auch auf DAZN. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an den Spielen der Königsklasse noch bis 2026 und zeigt alle Gruppenspiele der deutschen Teams Flensburg-Handewitt und THW Kiel und weitere ausgewählte Begegnungen im Livestream. Dieser ist über die DAZN-App auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV abrufbar.

Die Übertragung von Veszprem vs. SG Flensburg-Handewitt mit Kommentator Gari Paubandt und Experte Piet Krebs beginnt wenige Minuten vor dem Anwurf. Ein Tipp für alle Handballfans: Ab 20.45 Uhr zeigt DAZN heute auch den Kracher der Gruppe B zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain live.

Handball Champions League heute live: Veszprem vs. SG Flensburg-Handewitt im Liveticker

Handball Champions League: Tabelle der Gruppe B vor dem 5. Spieltag