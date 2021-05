Handball heute live: SG Flensburg-Handewitt vs. Aalborg in der Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Die SG Flensburg-Handewitt musste im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Aalborg eine Niederlage hinnehmen. Im Rückspiel soll der Einzug ins Final Four dennoch klar gemacht werden. SPOX zeigt, wie Ihr die Partie gegen Aalborg heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Du willst die Handball Champions League live mitverfolgen? Dann sichere Dir jetzt Deinen gratis Probemonat auf DAZN!

Mit 21:26 verlor die SG Flensburg-Handewitt das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League. Um in das Final Four einzuziehen, müssen die Männer von Trainer Maik Machulla einen Fünf-Tore-Rückstand aufholen. Dies gelang dem Klub bislang viermal in seiner Geschichte.

Während das Hinspiel am vergangenen Donnerstag ausgetragen wurde, findet das Rückspiel schon am Mittwoch statt. Am 19. Mai ist um 20.45 Uhr Anwurf in der Flens-Arena.

Handball heute live: SG Flensburg-Handewitt vs. Aalborg in der Champions League im TV und Livestream

Das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Aalborg wird heute nicht im Free-TV live übertragen.

Sehen könnt Ihr das Spiel dafür bei DAZN. Der Streamingdienst ist der exklusive Rechteinhaber an der Handball-Champions-League 2020/21. Die Übertragung mit Kommentator Uwe Semrau beginnt heute unmittelbar vor dem Anwurf, also kurz vor 20.45 Uhr.

Doch nicht nur Handball hat einen festen Platz im DAZN-Programm. Auch europäischer und internationaler Spitzenfußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A, LaLiga), US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Boxen, Motorsport, Hockey, Darts, UFC oder Snooker werden beim "Netflix des Sports" live gezeigt.

Den ersten Monat könnt Ihr DAZN kostenlos testen. Danach wird eine Abo-Gebühr von monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro fällig.

Hier kostenlosen Probemonat sichern!

Handball heute live: SG Flensburg-Handewitt vs. Aalborg in der Champions League im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: EHF Champions League

Runde: Viertelfinale, Rückspiel

Viertelfinale, Rückspiel Datum: 19. Mai 2021

Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Flens-Arena (Flensburg)

Flens-Arena (Flensburg) Übertragung: DAZN

Handball heute live: SG Flensburg-Handewitt vs. Aalborg in der Champions League heute im Liveticker

Wenn Ihr das Spiel zwischen der SG Flensburg-Handwitt und Aalborg heute nicht bei DAZN verfolgen könnt, empfehlen wir den Liveticker von SPOX. In diesem verpasst Ihr kein Tor und keine strittige Szene des Achtelfinal-Hinspiels.

Hier geht's zum Liveticker SG Flensburg-Handewitt vs. Aalborg.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

© getty Maik Machulla ist seit 2017 Trainer der SG Flensburg-Handewitt.

Handball Champions League, Viertelfinale: Rückspiele in der Übersicht