Am heutigen Samstag kommt es zum Handball-Kracher zwischen der SG Flensburg Handewitt und dem THW Kiel. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spitzenspiel der HBL live im TV und Livestream sehen könnt.

Spitzenreiter Kiel und den Tabellenzweiten aus Flensburg trennen lediglich ein Zähler. Punktgleich mit der Sportgemeinschaft aus der Gemeinde Handewitt ist der SC Magdeburg, der allerdings drei Spiele mehr auf dem Konto hat. Die Partie verspricht also nicht nur aufgrund der prestigeträchtigen Historie mächtig Spannung.

Handball - SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel heute live: Uhrzeit und Ort

Die Partie in der Handball-Bundesliga zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel steigt am heutigen Samstag (27. März). Los geht's um 18.05 Uhr.

Austragungsort des Spitzenspiels ist die Flens-Arena in Flensburg. Aufgrund der Corona-Pandemie sind auch im Hallensport weiterhin keine Zuschauer zugelassen.

Handball heute live im Free-TV: SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel in der HBL im TV und Livestream sehen

Das Spitzenspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel könnt Ihr gleich auf mehreren Wegen live im TV und Livestream verfolgen.

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Spielen der Hanbdall-Bundesliga und zeigt das Derby live in voller Länge. Sowohl auf Sky Sport HD 2 als auch auf Sky Sport HD 3 könnt Ihr die Partie live in voller Länge im TV sehen.

Bereits um 17.30 Uhr gehen beide Kanäle auf Sendung. Das Spiel begleiten werden Moderator Jens Westen, Kommentator Karsten Petrzika und Experte Pascal Hens.

Handball heute live im Free-TV: SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel in der ARD

Außerdem zeigt der öffentlich-rechtliche Sender ARD das Spiel live in voller Länge im Free-TV. Um 18 Uhr beginnen Moderator Alexabder Bommes, Kommentator Florian Naß und Experte Dominik Klein mit der Live-Berichterstattung.

Darüber hinaus bietet das Erste einen kostenfreien Livestream an. Diesen findet Ihr auf der Website der Sportschau - hier entlang.

Handball: THW Kiel in dieser Saison mit zwei Siegen gegen Flensbug

Da Flensburg und Kiel gegen den Rest der Liga kaum Punkte liegen lassen, ist der direkte Vergleich im Kampf um die Meisterschaft umso wichtiger. Die unterschiedliche Anzahl an Spielen verfälscht die Tabelle zudem.

Kiel holte aus 18 Spielen 33 Punkte, während Flensburg nach 18 Partien mit 32 Zählern an der Tabellenspitze steht. Der Tabellenzweite aus Magdeburg holte 32 Punkte aus 21 Spielen. Somit machen die SG Handewitt und der THW die Meisterschaft wohl unter sich aus.

Im Hinspiel war Flensburg am Kieler Schlussmann Niklas Landin, der unglaubliche 20 Würfe parierte, regelrecht verzweifelt. Kiel ging wie schon einige Wochen zuvor im Supercup als Sieger von der Platte und gewann mit 29:21.

