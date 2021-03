Die Deutsche Handballnationalmannschaft trifft im Olympia-Qualifikationsturnier heute auf Schweden. Was Ihr alles rund um diese Partie wissen müsst und wie Ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Schwere Aufgabe für die DHB-Auswahl in der Olympia-Qualifikation! Das Team von Alfred Gislasson bekommt es mit Vize-Weltmeister Schweden zu tun.

Handball: Wann spielt Deutschland heute gegen Schweden?

Die Deutsche Nationalmannschaft trifft heute auf den WM-Zweiten Schweden. Der Anwurf erfolgt um 15.15 Uhr in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

© getty Kai Häfner spielt seit 2019 für die MT Melsungen.

Handball: Deutschland - Schweden heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie wird von der ARD übertragen, der Übertragungstart ist um 15 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Alexander Bommes

Alexander Bommes Kommentator: Florian Naß

Florian Naß Experte: Dominik Klein

Die ARD bietet auch einen kosten Livestream an, den Ihr hier abrufen könnt.

Handball Olympia-Qualifikationsturnier: Vorschau

Das Ticket für Tokio ist für die deutschen Handballer absolute Pflicht - doch Druck? Bei dieser Frage kann Alfred Gislason nur müde lächeln. "Druck bin ich gewohnt", sagt der Bundestrainer. Fast sein ganzes Leben habe er damit umgehen müssen. "Man wird abhängig davon und genießt es mit der Zeit."

Deutschland muss mindestens auf Rang zwei erreichen, um das Ticket für die Sommerspiele zu bekommen. Schon das Auftaktspiel am Freitag gegen Vizeweltmeister Schweden hat es in sich, es folgt die nicht minder kniffelige Aufgabe gegen den EM-Vierten Slowenien. Zum Abschluss am Sonntag geht es gegen Außenseiter Algerien.

Als wäre die Mission nicht schon kompliziert genug, muss Gislason auf Rückraumspieler Paul Drux verzichten. Bei dem 26-Jährigen wurde ein Außenmeniskusschaden im linken Knie diagnostiziert. "Das tut mir für Paul sehr leid. Er hat bei der WM im Januar sehr gute Leistungen gezeigt. Sein Ausfall ist richtig schade für unsere Nationalmannschaft", sagte Gislason: "Für unseren Lehrgang haben wir 19 Spieler nominiert. Das ist ein bisschen Glück im Unglück."

Handball Olympia-Qualifikationsturnier: Die Gruppen

Turnier in Norwegen Turnier in Frankreich Turnier in Deutschland Norwegen Frankreich Deutschland Brasilien Kroatien Schweden Chile Tunesien Slowenien Südkorea Portugal Algerien

Handball - Qualifikationsturnier für Olympia: Kader für Deutschland