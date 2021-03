Beim Auftakt-Spiel des DHB-Teams bei der Olympia-Qualifikation sucht man Torhüter Andreas Wolff im deutschen Kader vergebens. Wir erklären Euch warum.

Für das deutsche Handball-Nationalteam stehen an diesem Wochenende drei entscheidende Spiele an. Beim Qualifikations-Turnier in Berlin geht es um ein Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Tokio in diesem Jahr.

Dabei trifft das DHB-Team auf Schweden, Slowenien und Algerien. Im Modus jeder-gegen-jeden werden dabei die zwei Teilnehmer für die Olympischen Spiele ermittelt.

Handball, Deutschland: Darum ist Andreas Wolff heute nicht im Kader gegen Schweden

Für die Auftaktpartie am Freitagnachmittag (15.15 Uhr) hat Bundestrainer Alfred Gislason seinen Kader bekannt gegeben. Dabei fällt vor allem eine Personalie auf. Torhüter Andreas Wolff fehlt im Aufgebot gegen die Skandinavier.

Gislason baut stattdessen auf Johannes Bitter und Silvio Heinevetter im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Alle drei Keeper standen bereits im vorläufigen Aufgebot.

Andreas Wolff hatte bei der WM im Januar nicht zu seiner Form gefunden. Schon beim Auftaktspiel gegen Uruguay hatte Gislason damals auf den Keeper verzichtet.

Handball - Qualifikationsturnier für Olympia: Der deutsche Kader gegen Schweden

Neben Wolff verzichtet Bundestrainer Alfred Gislason heute gegen Schweden auch auf Juri Knorr. Schon unter der Woche musste Paul Drux für die Länderspiele absagen.

Der 26-Jährige hatte sich in der HBL eine Blessur am Außenmeniskus zugezogen. Drux wurde unter der Woche operiert und steht damit das komplette Wochenende nicht zur Verfügung.

Position Name Verein Tor Johannes Bitter TVB Stuttgart Tor Silvio Heinevetter MT Melsungen Linksaußen Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen Linksaußen Marcel Schiller Frisch Auf Göppingen Rückraum links Julius Kühn MT Melsungen Rückraum links Sebastian Heymann Frisch Auf Göppingen Rückraum links Fabian Böhm TSV Hannover-Burgdorf Rückraum Mitte Philipp Weber SC DHfK Leipzig Rückraum rechts Kai Häfner MT Melsungen Rückraum rechts Steffen Weinhold THW Kiel Rückraum rechts Fabian Wiede Füchse Berlin Rechtsaußen Timo Kastening MT Melsungen Rechtsaußen Patrick Groetzki Rhein-Neckar Löwen Kreis Patrick Wiencek THW Kiel Kreis Hendrik Pekeler THW Kiel Kreis Johannes Golla SG Flensburg-Handewitt

Handball: Deutschland gegen Schweden heute live im TV und Livestream

Die Partie Deutschland gegen Schweden könnt Ihr live im Free-TV verfolgen. Die ARD zeigt das Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung startet um 15.15 Uhr.

Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen eigenen Livestream an. Diesen könnt Ihr kostenfrei über sportschau.de abrufen.

Handball: Deutschland gegen Schweden heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das Spiel ebenfalls live verfolgen. Wir tickern die wichtigsten Aktionen und Spielszenen live mit.

Hier geht es zum Liveticker Deutschland gegen Schweden.

Handball - Qualifikationsturnier für Olympia: Der Spielplan im Überblick

Nach der Auftaktpartie am Freitag stehen für die Handballer die Begegnungen gegen Slowenien und Algerien. Beide Spiele finden bereits am Nachmittag statt.