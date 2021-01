Handball-WM: Deutschland - Uruguay heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft beginnt heute die Weltmeisterschaft in Ägypten. Wo Ihr das WM-Auftaktspiel des DHB gegen Ägypten im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Löst das DHB-Team auch ohne zahlreiche Leistungsträger die Auftakthürde gegen den Außenseiter aus Südamerika?

Deutschland - Uruguay: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Auftaktmatch der deutschen Handballer findet am heutigen Abend, 15. Januar, um 18 Uhr statt. Gespielt wird in der 6th of October Sports Hall in Gizeh.

Turniergastgeber Ägypten hat die Spiele auf fünf Hallen verteilt. Außerdem wird im Cairo Stadium Indoor Halls Complex in Kairo sowie in Hallen in der Neuen Hauptstadt Ägyptens, in Borg El Arab und Madinat as-Sadis min Uktubar um dem WM-Titel gekämpft.

Handball-WM: Deutschland - Uruguay heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft sind live im Free-TV zu sehen. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen der Partien auf, den Anfang macht Das Erste.

Los geht es um 17.50 Uhr mit der Vorberichterstattung, Moderator Alexander Bommes, Reporter Florian Naß und Experte Dominik Klein führen durch das Programm. Auch ein Livestream steht bereit.

Neben den Spielen des DHB-Teams zeigt Eurosport ausgewählte Begegnungen der WM live, zudem überträgt Sportdeutschland.TV sämtliche Partien.

Handball-WM: Das ist der deutsche Kader für die Weltmeisterschaft in Ägypten © getty 1/22 Bundestrainer Alfred Gislason hat das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die WM in Ägypten (13. bis 31. Januar) nominiert. Am 3. Januar starten diese 20 Spieler in die Vorbereitung. © getty 2/22 Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce) © imago images 3/22 Tor: Johannes Bitter (TVB Stuttgart) © getty 4/22 Tor: Silvio Heinevetter (MT Melsungen) © getty 5/22 Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) © getty 6/22 Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen) © getty 7/22 Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen) © getty 8/22 Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin) © getty 9/22 Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf) © getty 10/22 Rückraum links: Lukas Stutzke (Bergischer HC) © getty 11/22 Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig) © getty 12/22 Rückraum Mitte: Juri Knorr (TSV GWD Minden) © getty 13/22 Rückraum Mitte: Marian Michalczik (Füchse Berlin) © getty 14/22 Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen) © imago images 15/22 Rückraum rechts: David Schmidt (Bergischer HC) © imago images / Zink 16/22 Rückraum rechts: Antonio Metzner (HC Erlangen) © getty 17/22 Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen) © getty 18/22 Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen) © getty 19/22 Kreis: Moritz Preuss (SC Magdeburg) © getty 20/22 Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) © imago images / Zink 21/22 Kreis: Sebastian Firnhaber (HC Erlangen) © getty 22/22 Das DHB-Team ist stark dezimiert. Absagen: Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold (alle coronabedingt). Verletzt: Fabian Wiede, Franz Semper, Tim Suton, Sebastian Heymann, Jannik Kohlbacher (im Bild).

Deutschland bei der WM: Die Gruppe A im Überblick

Sollte das DHB-Team gegen Uruguay und die Kapverden wie erwartet Pflichtsiege einfahren, wartet im Duell um den Gruppensieg mit Ungarn ein Gegner auf Augenhöhe. Die ersten drei Teams einer jeden Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, die ab dem 21. Januar ausgetragen wird.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Fr., 15. Januar 18 Uhr Deutschland Uruguay Fr., 15. Januar 20.30 Uhr Ungarn Kapverden So., 17. Januar 18 Uhr Kapverden Deutschland So., 17. Januar 20.30 Uhr Ungarn Uruguay Di., 19. Januar 18 Uhr Uruguay Kapverden Di., 19. Januar 20.30 Uhr Deutschland Ungarn

DHB-Team: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM

Vor der Abreise nach Ägypten traf Nationaltrainer Alfed Gislason eine letzte Personalentscheidung. Im Rückraum ersetzt Lukas Stutzke Christian Dissinger. Zuvor sagten mit Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold mehrere Stützen aufgrund der Coronavirus-Pandemie ab.