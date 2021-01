Handball WM heute live mit Frankreich, Norwegen und Schweden im TV, Livestream und Liveticker

Die Handball WM in Ägypten geht in die heiße Phase: Heute startet der 3. und letzte Spieltag der Hauptrunde. Welche Nationen qualifizieren sich für das Viertelfinale? Wie Ihr die Duelle heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Handball WM: Diese Spiele stehen heute an

Die ersten Spiele des 3. Hauptrundenspieltags gehen am heutigen Sonntag, den 24. Januar, über die Bühne. Wie üblich startet der WM-Tag um 15.30 Uhr. Heute an der Reihe sind die Mannschaften der Gruppe III und IV. Unter anderem sind Frankreich, Norwegen und Schweden im Einsatz. Außerdem finden auch zwei President's-Cup-Spiele statt.

Uhrzeit Team 1 Team 2 Gruppe 15.30 Uhr Algerien Schweiz III 15.30 Uhr Belarus Nordmazedonien IV 15.30 Uhr Marokko Chile President's Cup 18.00 Uhr Südkorea Österreich President's Cup 18.00 Uhr Island Norwegen III 18.00 Uhr Slowenien Ägypten IV 20.30 Uhr Portugal Frankreich III 20.30 Uhr Russland Schweden IV

Handball WM heute live mit Frankreich, Norwegen und Schweden im TV und Livestream

Handballfans können bei Sportdeutschland.tv alle heutigen Spiele live und in voller Länge verfolgen. Der Streamingdienst zeigt nämlich das ganze Turnier in Ägypten. Der Preis für alle Spiele beträgt 10 Euro, Einzelspiele können für 3,50 Euro erworben werden. Wer die Begegnungen im Re-Live sehen möchte, muss in den ersten 48 Stunden 1,99 Euro zahlen, danach sind die Spiele kostenlos.

Einige Partien gibt es zudem auch im Eurosport-Player von DAZN. DAZN-Nutzer können nämlich problemlos die beiden Eurosportsender abrufen und so die Spiele verfolgen. "Das Netflix des Sports" hat neben Handball auch Fußball, US-Sport (NBA, NHL, MBL, NFL), Darts, Tennis, Radsport, Motorsport, Kampfsport, Wrestling, Rugby und Wintersport im Angebot.

Das dafür benötigte Abonnement kostet nach Ablauf des kostenlosen Probemonats 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr.

Handball WM heute im Liveticker

Alle, die keine Möglichkeit haben, die WM-Spiele heute live bei Sportdeutschland.tv zu sehen, können im detaillierten SPOX-Liveticker mitlesen. Folgende Liveticker werden angeboten:

Handball WM: Die Tabellen der Hauptgruppen III und IV

Hauptrundengruppe III

Rang Nation Spiele Differenz Punkte 1. Frankreich 4 +10 8:0 2. Norwegen 4 +16 6:2 3. Portugal 4 +12 6:2 4. Schweiz 4 -9 2:6 5. Island 4 +9 2:6 6. Algerien 4 -38 0:8

Hauptrundengruppe IV