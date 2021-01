Handball - Qualifikationsturnier für Olympia: Ort, Datum, Termine, Spielplan, deutsche Gegner, Übertragung im TV und Livestream

Nach der unschönen Handball-WM für den DHB richten sich nun alle Augen auf die Olympischen Spiele in Tokio. Wir verraten Euch alle Infos über das Qualifikationsturnier in Berlin.

Handball - Qualifikationsturnier für Olympia: Ort, Datum, deutsche Gegner

Vom 12. bis zum 14. März werden in der legendären Max-Schmeling-Halle in Berlin die Plätze für das Olympische Turnier in Tokio ermittelt. Ob die Olympischen Spiele dieses Jahr überhaupt über die Bühne gehen können, hängt allerdings vom Verlauf der Corona-Pandemie ab.

Das Turnier hätte ursprünglich im April 2020 abgehalten werden sollen, doch aus bekannten Gründen wurde es nun um fast ein ganzes Jahr verlegt. Nun wird in Berlin zwischen der DHB-Auswahl, Slowenien, Schweden und Algerien das Olympia-Ticket ermittelt. Natürlich wird auch dieses Turnier Stand jetzt ohne Zuschauer in der Halle stattfinden, außerdem sind bislang noch keine Uhrzeiten für die Spiele bekannt.

Handball - Qualifikationsturnier für Olympia: Der Spielplan im Überblick

Datum Nation 1 Nation 2 12.03.2021 Slowenien Algerien 12.03.2021 Deutschland Schweden 13.03.2021 Deutschland Slowenien 13.03.2021 Schweden Algerien 14.03.2021 Algerien Deutschland 14.03.2021 Schweden Slowenien

Handball - Qualifikationsturnier für Olympia: Übertragung im TV und Livestream

Höchstwahrscheinlich wird das Turnier im Rahmen der Sportschau und ZDFSport im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Die beiden Öffentlich-rechtlichen Sender haben jeweils einen Teil der Handball-WM 2021 übertragen und werden auch die Spiele aus Tokio live zeigen.

Bei der ARD ist Kommentator Florian Naß am Mikrofon, beim ZDF wechseln die Kommentatoren häufig.

Doch nicht nur bei diesen Sendern wird das Turnier zu sehen sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird auch Eurosport von der Mammutaufgabe des DHB gegen die Elite Europas berichten.

Die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 empfangt Ihr ohne Extrakosten mit einem gültigen DAZN-Abonnement.

Handball - Qualifikationsturnier in Berlin: Alle Infos über die Max-Schmeling-Halle