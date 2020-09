Nach dem Auftakterfolg gegen Kielce wollen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt heute auch gegen PSG einen Sieg feiern. Wie Ihr die Champions League live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.√

PSG gegen SG Flensburg-Handewitt: Datum, Termin, Ort

Angesetzt ist die Partie der Flensburger in Paris am heutigen Mittwoch, den 23. September, um 20.45 Uhr.

Gespielt wird im Stade Pierre de Coubertin, einer 1937 eröffneten Mehrzweckhalle im 16. Arrondissement von Paris.

Champions League, Handball: PSG - Flensburg-Handewitt heute live im TV und Livestream

Livebilder der Handball-Champions-League bekommt Ihr seit dieser Saison bei DAZN. Der Streamingdienst hält die Exklusivrechte an der Königsklasse und zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge.

Neben Kommentator Uwe Semrau führen Euch Experten wie Johannes "Jogi" Bitter oder der ehemalige Bundesligaspieler Maik Thiele durch die Sendungen. Sendungsbeginn des zweiten Spiels der Flensburger ist heute Abend pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr.

PSG gegen Flensburg: Ein Gigantenduell des Handballs

Wenn heute die Startruppe um Nikola Karabatic auf den Deutschen Meister der Jahre 2018 und 2019 trifft, kommt es zu einem echten Gigantenduell.

Dass die beiden Teams auf höchstem Niveau agieren können, zeigten sie unter anderem in den direkten CL-Duellen der vergangenen Saison, als die Flensburger sich zu Hause knapp mit 29:30 geschlagen geben mussten und auch in Paris mit 30:32 nur haarscharf an einem Punktgewinn vorbeischrammten.

Duelle mit den Parisern sind für die SG übrigens nichts Neues, seit 2015 treffen die Klubs jährlich in der Vorrunde aufeinander. In der französischen Hauptstadt punkten konnten die Nordlichter allerdings noch nicht - das soll sich heute ändern.

