Handball-EM 2020: Termine, Spielplan, Modus

Vom 9. Januar bis 26. Januar wird die Handball EM 2020 in Norwegen, Schweden und Österreich stattfinden. SPOX verrät Euch alle weiteren wichtigen Termine sowie den Spielplan der jeweiligen Gruppen.

Handball-EM 2020: Austragungsorte

Zum ersten Mal in der Geschichte der Handball Europameisterschaft, die seit 1994 alle zwei Jahre ausgetragen wird, tragen drei Verbände das Turnier aus.

So sieht die genaue Aufteilung der Spielorte aus:

9. - 15. Januar: Gruppenphase in Norwegen, Schweden, Österreich

16. - 22. Januar: Zwischenrunde in Österreich und Schweden

24. Januar: Halbfinale in Stockholm

25. Januar: Spiel um Platz 3 in Stockholm

26. Januar: Finale in Stockholm

Das sind die Spielorte der Handball-EM 2020:

Arena Kapazität Scandinavium, Göteborg 12.000 Malmö Arena, Malmö 13.000 Tele2 Arena, Stockholm 35.000 Trondheim Spektrum, Trondheim 8.000 Graz Messe Arena, Graz 6.000 Wiener Stadthalle, Wien 12.000

Der Modus der Handball-EM 2020

Das Teilnehmerfeld der Europameisterschaft wurde von 16 auf 24 Mannschaften aufgestockt. Das bedeutet, dass es nun sechs Vierergruppen gibt. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten ziehen danach in die Hauptrunde rein. Wie schon zuvor zählen die Ergebnisse der Vorrunde auch in der Hauptrunde.

Die beiden bestplatzierten Teams der beiden Hauptrundengruppen ziehen ins Halbfinale ein. Die beiden Drittplatzierten spielen den fünften Platz aus.

Wichtig ist die Platzierung bei der Handball-WM für die Olympia-Qualifikation. Weltmeister Dänemark ist bereits für das olympischen Turnier in Tokio qualifiziert. Sollte Dänemark erneut das Turnier gewinnen, würde sich der Finalist automatisch für Olympia qualifizieren.

Norwegen, Frankreich, Deutschland, Schweden, Kroatien und Spanien sind durch ihr Abschneiden bei der WM berechtigt, an einem Qualifikationsturnier teilzunehmen. Ein solches Turnier wird im April 2020 in Berlin ausgetragen.

Handball-EM 2020: Gruppen, Spielplan

Deutschland trifft in der Vorrundengruppe C in Trondheim auf die Niederlande, Titelverteidiger Spanien und Lettland. In der Hauptrunde ab dem 16. Januar in Wien kommen Gegner wie Kroatien und Co-Gastgeber Österreich infrage.

Die andere Hälfte der Hauptrunde ist mit Mannschaften wie Weltmeister Dänemark, Vize-Weltmeister Norwegen, dem WM-Dritten Frankreich und Vize-Europameister Schweden deutlich stärker einzuschätzen.

Gruppe A:

Tabelle:

Platz Land Spiele Tore Diff. Punkte 1 Kroatien 0 0:0 0 0 1 Montenegro 0 0:0 0 0 1 Weißrussland 0 0:0 0 0 1 Serbien 0 0 0 0

Spielplan:

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 9. Januar 18.15 Uhr Weißrussland Serbien -:- 9. Januar 20.30 Uhr Kroatien Montenegro -:- 11. Januar 16 Uhr Kroatien Weißrussland -:- 11. Januar 18.15 Uhr Montenegro Serbien -:- 13. Januar 18.15 Uhr Montenegro Weißrussland -:- 13. Januar 20.30 Uhr Serbien Kroatien -:-

Gruppe B:

Tabelle:

Platz Land Spiele Tore Diff. Punkte 1 Tschechien 0 0:0 0 0 1 Nordmazedonien 0 0:0 0 0 1 Österreich 0 0:0 0 0 1 Ukraine 0 0:0 0 0

Spielplan:

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 10. Januar 18.15 Uhr Tschechien Österreich -:- 10. Januar 20.30 Uhr Nordmazedonien Ukraine -:- 12. Januar 16 Uhr Tschechien Nordmazedonien -:- 12. Januar 18.15 Uhr Österreich Ukraine -:- 14. Januar 18.15 Uhr Österreich Nordmazedonien -:- 14. Januar 20.30 Uhr Ukraine Tschechien -:-

Gruppe C:

Tabelle:

Platz Land Spiele Tore Diff. Punkte 1 Spanien 0 0:0 0 0 1 Deutschland 0 0:0 0 0 1 Lettland 0 0:0 0 0 1 Niederlande 0 0:0 0 0

Spielplan:

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 9. Januar 18.15 Uhr Deutschland Niederlande -:- 9. Januar 20.30 Uhr Spanien Lettland -:- 11. Januar 16 Uhr Lettland Niederlande -:- 11. Januar 18.15 Uhr Spanien Deutschland -:- 13. Januar 18.15 Uhr Lettland Deutschland -:- 13. Januar 20.30 Uhr Niederlande Spanien -:-

Gruppe D:

Tabelle:

Platz Land Spiele Tore Diff. Punkte 1 Frankreich 0 0:0 0 0 1 Norwegen 0 0:0 0 0 1 Portugal 0 0:0 0 0 1 Bosnien-Herzegowina 0 0:0 0 0

Spielplan:

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 10. Januar 18.15 Uhr Frankreich Portugal -:- 10. Januar 20.30 Uhr Norwegen Bosnien-Herzegowina -:- 12. Januar 16 Uhr Bosnien-Herzegowina Portugal -:- 12. Januar 18.15 Uhr Frankreich Norwegen -:- 14. Januar 18.15 Uhr Bosnien-Herzegowina Frankreich -:- 14. Januar 20.30 Uhr Norwegen Portugal -:-

Gruppe E:

Tabelle:

Platz Land Spiele Tore Diff. Punkte 1 Dänemark 0 0:0 0 0 1 Ungarn 0 0:0 0 0 1 Island 0 0:0 0 0 1 Russland 0 0:0 0 0

Spielplan:

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 11. Januar 16 Uhr Ungarn Russland -:- 11. Januar 18.15 Uhr Dänemark Island -:- 13. Januar 18.15 Uhr Island Russland -:- 13. Januar 20.30 Uhr Dänemark Ungarn -:- 15. Januar 18.15 Uhr Island Ungarn -:- 15. Januar 20.30 Uhr Russland Dänemark -:-

Gruppe F:

Tabelle:

Platz Land Spiele Tore Diff. Punkte 1 Schweden 0 0:0 0 0 1 Slowenien 0 0:0 0 0 1 Schweiz 0 0:0 0 0 1 Polen 0 0:0 0 0

Spielplan: