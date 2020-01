Handball-EM: Modus, Hauptrunde, Spielplan, Halbfinale

Bei der Handball-EM geht die Vorrunde ihrem Ende entgegen. Doch wie geht es nach der Gruppenphase weiter. Wir erklären Euch den Modus der Handball-EM.

Alle qualifizierten Teams bestreiten zunächst drei Gruppenspiele in den Vierer-Gruppen. Nach diesen werden Abschlusstabellen der sechs Gruppen gebildet. Die Erst- sowie die Zweitplatzierten rücken in die Hauptrunde vor.

Handball-EM: Modus der Hauptrunde

Nach der Vorrunde werden in der Hauptrunde zwei Gruppen gebildet. In der Hauptrundengruppe I treten die qualifizierten Nationen aus den Gruppen A, B und C an, in der Hauptrundengruppe II die Nationen aus den Gruppen D, E und F.

Ab der Hauptrunde wird nicht mehr im Co-Gastgeber-Land Norwegen gespielt. Stattdessen finden die Partie dann in Wien (Hauptrundengruppe I) und in Malmö (Hauptrunden II) statt. Dadurch müsste das DHB-Team, das die Vorrunde in Trondheim absolviert, bei einem Weiterkommen auch in Richtung Österreich reisen.

Die Vorrunde hat zudem einen weiteren Einfluss auf die Zwischenrunde. Denn die Nationen nehmen die erspielten Punkte gegen das Land, das ebenfalls weiterkommt mit und können damit bereits mit Vorsprung in die Hauptrunde gehen. In dieser haben die Teams jeweils vier Spiele gegen die Gruppenersten und -zweiten aus den anderen Gruppen.

Nach allen Begegnungen wird ein Klassement gebildet. Der Erste und der Zweite qualifizieren sich für das Halbfinale. Der Drittplatzierte darf im Spiel um Platz 5 antreten.

Handball-EM: Zeitplan

Datum Runde 9. Januar bis 15. Januar Vorrunde 16. Januar bis 22. Januar Hauptrunde 24. Januar Halbfinale 25. Januar Spiel um Platz 5 25. Januar Spiel um Platz 3 26. Januar Finale

Handball-EM: K.o.-Modus ab dem Halbfinale

Nach der Zwischenrunde geht das Turnier in den klassischen K.o.-Modus über. Also: Die Sieger aus den beiden Halbfinal-Begegnungen ziehen ins Finale ein und kämpfen um den Titel. Die Verlierer stehen sich im Spiel um Platz 3 gegenüber.

Sämtliche Finalspiele werden in Schweden ausgetragen. In der Tele2 Arena in Stockholm finden diese statt.

Handball-EM 2020: Austragungsorte