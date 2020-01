DHB-Team bei Handball-EM: Wann findet das erste Grupenspiel von Deutschland statt?

Am morgigen Freitag startet die Handball-EM in Österreich, Schweden und Norwegen. Doch wann beginnt eigentlich das Turnier für das DHB-Team? Hier bei SPOX gibt's die Antworten.

Handball-EM: Wann startet das DHB-Team ins Turnier?

Die Handball-EM 2020 findet zwischen dem 09. und 26. Januar in Österreich, Norwegen und Schweden statt. Das deutsche Team startet dabei gleich am ersten Tag, also am Donnerstag, den 09.01.2020, in das Turnier. Auftaktgegner ist die Niederlande.

Die Handball-EM live im TV und Livestream

Deutsche Handball-Fans können aufatmen: Alle Begegnungen des DHB-Teams werden live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein. Dabei teilen sich die ARD und das ZDF die Übertragung und bieten auch kostenlose Livestreams via live.daserste.de und zdf.live.de an. Wer die komplette Palette Handball-EM genießen möchte, ist bei Eurosport bestens aufgehoben. Dort werden mindestens 18 Partien mit nicht-deutscher Beteiligung gezeigt, von denen Ihr alle via DAZN auch im Stream verfolgen könnt.

Die Handball-EM im SPOX-Liveticker

Zu allen Spielen des DHB-Teams bieten wir selbstvertändlich auch ausführliche Liveticker an, mit denen Ihr nichts verpassen werdet.

Handball-EM: Die deutsche Gruppe im Überblick

In Gruppe C trifft das deutsche Team auf Titelverteidiger Spanien, die Niederlande und Lettland.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Donnerstag, 09.01. 18.15 Uhr Deutschland Niederlande Donnerstag, 09.01. 20.30 Uhr Spanien Lettland Samstag, 11,01. 16 Uhr Lettland Niederlande Samstag, 11,01. 18.15 Uhr Spanien Deutschland Montag, 13.01. 18.15 Uhr Lettland Deutschland Montag, 13.01. 20.30 Uhr Niederlande Spanien

DHB-Team: Der EM-Kader

Folgende Spieler sind für die EM 2020 nominiert.