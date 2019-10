Handball: Kreuzbandriss! Saison- und EM-Aus für Nationalspieler Tim Suton

Handball-Nationalspieler Tim Suton vom Bundesligisten TBV Lemgo fällt wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie für den Rest der Saison aus und hat somit auch keine Hoffnung mehr auf eine EM-Teilnahme.

Der Spielmacher hatte die Verletzung am Mittwoch im DHB-Pokal-Achtelfinale gegen den Bergischen HC (27:24) erlitten. Erst vor kurzem hatte der 23-Jährige sich nach einer Fußoperation zurückgemeldet.

"Das ist natürlich ein riesiges Pech für Tim und auch für uns. Die Mannschaft muss jetzt noch enger zusammenrücken", sagte TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike: "Wir wünschen Tim jetzt zunächst einmal alles Gute für eine erfolgreiche Operation, natürlich bekommt er von uns jede Unterstützung in den nächsten Monaten und während seiner Reha."

Suton war von Bundestrainer Christian Prokop für die WM in Januar nachnominiert worden. Zuletzt gehörte er auch verletzungsbedingt nicht mehr zum Kader. Bei der EM in Norwegen, Schweden und Österreich (9. bis 26. Januar) trifft die deutsche Mannschaft in der Gruppe C auf die Niederlande, Titelverteidiger Spanien und Lettland.