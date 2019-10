Generationswechsel in Berlin: Der Handball-Nagelsmann übernimmt die Füchse

Generationswechsel auf der Trainerbank der Füchse Berlin: Der erst 25 Jahre alte Jaron Siewert wird bei dem ambitionierten Handball-Klub ab Sommer 2020 das Traineramt übernehmen.

Die Parallelen sind verblüffend, doch eines hat Jaron Siewert dem Fußball-Trainer Julian Nagelsmann schon jetzt voraus: Wenn der jüngste Profihandball-Trainer Deutschlands seine Arbeit als Cheftrainer bei den Füchsen Berlin aufnimmt, wird er 26 sein - und damit zwei Jahre jünger als Nagelsmann seinerzeit 2016 in Hoffenheim.

Siewert, der aktuell noch den Zweitliga-Tabellenführer TuSEM Essen coacht, wird bei dem ambitionierten Hauptstadt-Klub ab Sommer 2020 das Traineramt übernehmen und Bundesliga-Urgestein Velimir Petkovic (63) zur kommenden Saison ablösen. "Mit Jaron Siewert bekommen wir einen jungen, hochmotivierten, innovativen Trainer", sagte Berlins designierter Sportvorstand Stefan Kretzschmar und sprach von "Persönlichkeit" und einer trotz seiner Jugend "beeindruckenden Reife".

Jaron Siewert: "Kindheitstraum geht in Erfüllung"

Zusammen mit Siewert will der Ex-Nationalspieler die zuletzt in ihrer sportlichen Entwicklung stagnierenden Füchse an die nationale Spitze führen. Petkovic, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft, wird die Berliner im Sommer nach dann dreieinhalb Jahren verlassen.

Siewert kann wie Nagelsmann damals in Hoffenheim auf eine lange Vergangenheit bei seinem künftigen Klub zurückblicken, für den er als Spieler in der Champions League auflief und später vor allem als erfolgreicher Jugendtrainer fungierte. "Damit geht für mich als gebürtiger Berliner ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich darf nun für den Verein, bei dem ich groß geworden bin, nach Hause zurückkehren", sagte Siewert.

Seit 2017 arbeitet Siewert im Essener Exil, wo er mit dem Traditionsklub momentan auf Aufstiegskurs liegt. Dass er nach Berlin zurückkommen wird, war nur eine Frage der Zeit. "Mit Jaron Siewert schließt sich jetzt der Kreis. Er hat nun auch beim TuSEM bewiesen, dass er junge Spieler besser machen und aus einem abstiegsbedrohten Zweitligisten, trotz geringerem Budget, einen Aufstiegskandidaten formen kann", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Bob Hanning machte Siewert zum Nachwuchstrainer beim DHB

Hanning war es, der die Karriere Siewerts quasi am Reißbrett plante. Schon früh erkannte der umtriebige Manager bei seinem Schützling die ausgeprägte Veranlagung des Lehrens. Das Potenzial des Trainers schien Hanning bei Siewert schnell höher als das des Spielers, sodass er ihn zum Nachwuchscoach der Füchse und beim DHB machte. Im Gespräch mit der WAZ bezeichnete es Hanning schon 2018, ein Jahr nach Siewerts Wechsel in die 2. Liga, als "eine Frage der Zeit, bis Jaron die Füchse Berlin trainieren wird".

Im Sommer ist es soweit. Spätestens. Denn man erinnert sich: Bei Nagelsmann, dessen Beförderung vor vier Jahren Ende Oktober publik geworden war, änderten sich die Pläne plötzlich. Statt im Sommer feierte er sein Debüt bereits im Februar. Ausgeschlossen ist das auch bei Siewert nicht.