Golf: US Masters erlaubt Teilnahme für Stars der umstrittenen Saudi-Serie

Die Profigolfer der umstrittenen Saudi-Tour LIV dürfen im kommenden April beim US Masters in Augusta an den Start gehen. Das gaben die Organisatoren des traditionsreichen Major-Turniers bekannt.

Das Männer-Golf sei "gespalten" und die "Tugenden des Spiels und das bedeutsame Vermächtnis derer, die es aufgebaut haben", seien "herabgesetzt" worden, hieß es in der Stellungnahme: "Obwohl wir über diese Entwicklungen enttäuscht sind, konzentrieren wir uns darauf, die Tradition zu wahren und im kommenden April ein herausragendes Feld von Golfern zusammenzubringen."

Damit dürfen Stars wie Dustin Johnson, Phil Mickelson und Bryson DeChambeau, die genauso wie der zweimalige deutsche Major-Champion Martin Kaymer im vergangenen Jahr die PGA-Tour zugunsten der hochdotierten Konkurrenzserie verlassen haben, bei sportlicher Qualifikation an der Magnolia Lane abschlagen.

Man werde "in dieser Woche die Einladungen verschicken und diejenigen einladen, die nach unseren derzeitigen Kriterien für das Masters-Turnier 2023 infrage kommen", hieß es weiter: "Wir glauben daran, dass der Golf-Sport, der im Laufe der Jahre viele Herausforderungen gemeistert hat, auch weiterhin Bestand haben wird."