Der Ryder Cup steht vor der Tür und alle Golf Fans warten gespannt auf die erste Tee-Time in Whistling Straits. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Golf-Event live im TV und Livestream sehen könnt.

Nach der Absage im vergangenen Jahr findet nun der Ryder Cup mit einem Jahr Verzögerung endlich statt. Auf dem Straits Course startet am 24. September der Ryder Cup und endet am Sonntag den 25. September. Hier lest Ihr, wie die Fourballs, Foursomes und Singles live verfolgt werden können.

Ryder Cup, Übertragung: So seht Ihr das Golf-Event im TV und Livestream

Im deutschsprachigen Raum gibt es im Free-TV leider keine Möglichkeit, das Geschehen live zu verfolgen.

Ryder Cup, Übertragung: So seht Ihr das Golf-Event im Pay-TV

Bereits seit mehreren Jahren besitzt in Deutschland der Pay-TV Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte für die PGA-Events, sowie die European Tour. Auch der Ryder Cup fällt in das Programm des Senders. Folglich können nur Sky Kunden mit einem Abo für Golf den Ryder Cup live sehen. Los geht's mit der Übertragung bereits am Donnerstag. Sky überträgt aus Whistling Straits am Donnerstagabend ab 23 Uhr die Eröffnungszeremonie des Ryder Cups. Am Freitag und Samstag sendet der TV-Sender jeweils ab 14 Uhr die Fourballs und Foursomes. Am finalen Sonntag berichtet Sky ab 18 Uhr von den entscheidenden Einzeln bis zur Pokalübergabe.

Ryder Cup, Übertragung: So seht Ihr das Golf-Event im Livestream

Mit einem gültigen Sky-Ticket habt Ihr die Möglichkeit das Event zu sehen, ohne einen formellen Sky Vertrag abzuschließen. Der Preis eines solchen Tickets liegt bei 19,99 Euro. Am Mikrofon bei Sky begrüßt euch Gregor Biernath live aus Wisconsin.

Ryder Cup, Übertragung: Kostenloser Livestream nur mit US-Kennung

Eine Möglichkeit den Ryder Cup vom Smartphone, Tablet oder Laptop zu verfolgen, ist die offizielle Seite des Veranstalters. Unter RyderCup.com wird der gesamte Ryder Cup gezeigt. Allerdings nur für Personen, deren Endgerät mit einer US-Kennung verbunden ist.

Ryder Cup, Übertragung: So seht Ihr das Golf-Event im TV und Livestream: Alle Informationen

Datum: 24. bis 26.September

24. bis 26.September Ort: Whistling Straits, Straits Course, Wisconsin

Whistling Straits, Straits Course, Wisconsin Preisgeld: 0 Dollar

0 Dollar Teilnehmer: 12 Golfer für jedes Team, jeweils 1 Kapitän

Ryder Cup, Übertragung: So seht Ihr das Golf-Event im TV und Livestream: Whistling Straits

Im Vergleich zu den Links-Golfplätzen in Schottland oder England, existiert der Golfplatz Whistling Straits erst seit 1998. Er gilt als einer der exklusivsten Plätze im ganzen Land und war bereits dreimal Austragungsort der PGA Championship. Im Jahr 2010 gewann Martin Kaymer hier sein erstes Major. Die Anlage liegt ungefähr 100 Kilometer nördlich von Milwaukee am malerischen Lake Michigan.

Die Designer des Platzes sind Pete Dye und seine Ehrefrau Alice. Leider verstarb der Golfplatz-Pionier 2020 in Florida. Er entwarf unter anderem den legendären Platz von TPC Sawgrass.

Insgesamt ist der Platz durch seine Windanfälligkeit sehr schwierig zu spielen, auch die zum Teil extrem tiefen Bunker erinnern stark an einen Links-Course. Die Gesamtlänge des Platzes beläuft sich auf 7.123 Meter.

Ryder Cup, Übertragung: So seht Ihr das Golf-Event im TV und Livestream: Der Straits Course im Überblick

Loch Name Yards Par Loch Name Yards Par 1 Outward Bound 408 4 10 Voyageur 361 4 2 Cross Country 593 5 11 Sand Box 563 5 3 O' Man 181 3 12 Pop Up 143 3 4 Glory 489 4 13 Cliff Hanger 404 4 5 Snake 603 5 14 Widow's Watch 397 4 6 Gremlin's Ear 355 4 15 Grand Strand 518 4 7 Shipwreck 221 3 16 Endless Bite 569 5 8 On the Rocks 507 4 17 Pinched Nerve 223 3 9 Down and Dirty 446 4 18 Dyeabolical 520 4

Besonders Loch 16 und Loch 17 sind große Herausforderungen für die Pros. Wer greift das Grün an und wer spielt konservativ?

Ryder Cup: Die vergangenen Ergebnisse im Überblick