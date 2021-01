Golf: Pause für Tiger Woods nach Bandscheiben-OP

Golf-Superstar Tiger Woods muss nach einem kleinen operativen Eingriff eine mehrwöchige Turnierpause einlegen. Wie der 15-malige Major-Sieger aus den USA am Dienstag via Twitter bekannt gab, hat er sich minimal-invasiv ein Bandscheibenfragment entfernen lassen, das schmerzhaft auf einen Nerv drückte.

"Ich freue mich, wieder ins Training einzusteigen und auf die Tour zurückzukehren", schrieb der 45-Jährige.

An den Turnieren in Torrey Pines (28. bis 31. Januar) und in Riviera (18. bis 21. Februar), beide im US-Bundesstaat Kalifornien, werde er nicht teilnehmen. Allerdings werde er in Riviera mit seiner Stiftung plangemäß als Gastgeber auftreten.