1. FC Köln meldetet sich mit Sieg bei Hertha BSC zurück

Vier Tage nach dem 3:0 gegen den Bundesliga-Neuling Holstein Kiel setzte sich der Absteiger in Berlin mit 1:0 (1:0) durch und verbesserte sich mit dem ersten Auswärtssieg seit zwei Monaten ins Tabellenmittelfeld. Die Hertha verlor nach drei Pflichtspielsiegen in Folge ein wenig den Kontakt zur Spitze.

Tim Lemperle brachte die Kölner, die in der Liga zuletzt zweimal verloren und dabei sieben Gegentore kassiert hatten, vor 68.765 Zuschauern im Olympiastadion in Führung (31.). Torhüter Marvin Schwäbe hielt auch in seinem zweiten Saisonspiel die Null fest. "Natürlich sind Siege immer was Schönes", sagte Lemperle bei Sky, "wir waren im engeren Kreis gar nicht so unruhig. Wir haben uns auf das konzentriert, was uns auszeichnet."

Die Hertha tat sich in der ersten Hälfte enorm schwer, die Gäste hatten deutlich mehr vom Spiel - und auch die klareren Torchancen. Zunächst schlenzte Lemperle den Ball noch am langen Eck vorbei (18.), dann sorgte der Kölner Stürmer für die verdiente Führung: Nach starkem Steilpass von Dominique Heintz ließ er Hertha-Torhüter Tjark Ernst keine Chance. Erst kurz vor dem Pausenpfiff geriet das FC-Tor erstmals in Gefahr, Eric Martel rettete in höchster Not vor Derry Scherhant (45.).

Nach dem Seitenwechsel ging die Hertha - mit Jon Thorsteinsson als zusätzlicher Offensivkraft - energischer und couragierter zu Werke. Auf der Gegenseite hatte allerdings Dejan Ljubicic die große Chance zum 2:0 (60.).