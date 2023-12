Schalke 04 ist am 16. Spieltag der 2. Bundesliga bei Hansa Rostock zu Gast. SPOX erklärt Euch, wer das Duell live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 10. Dezember, trifft in der 2. Bundesliga Hansa Rostock auf Schalke 04. Die Partie am 16. Zweitligaspieltag beginnt um 13.30 Uhr im Ostseestadion in Rostock.

Schalke 04 spielt weiterhin eine katastrophale Saison. Als Tabellensechzehnter liegt das Team von Karel Geraerts nach 15 Spieltagen in der Abstiegszone. Am vergangenen Spieltag zeigte die Leistungskurve der Schalke wieder nach oben. Gegen den VfL Osnabrück gewannen die heutigen Gäste mit 4:0. Kann Schalke 04 gegen Hansa Rostock nachlegen?

Mit 17 Zählern hat Hansa Rostock in dieser Saison nur einen Punkt mehr als Schalke geholt. Die Rostocker liegen in der Tabelle nur knapp vor dem heutigen Gegner. Welche Mannschaft verschafft sich heute etwas Luft zur Abstiegszone?

Hansa Rostock vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Das Duell zwischen Hansa Rostock und Schalke 04 überträgt am heutigen Tag Sky live im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga Top Event seht Ihr hingegen die Partie in der Konferenz.

Als Sky-Kunden könnt Ihr die Partie zwischen Hansa Rostock und Schalke 04 zudem im Livestream verfolgen. Diesen findet Ihr in der Sky-Go-App oder auf WOW. Auf OneFootball könnt Ihr die Partie alternativ als Einzelstream, ganz ohne Abo, sehen.

© getty Wie schlagen sich die Schalke heute gegen Hansa Rostock?

Die Begegnung zwischen Hansa Rostock und Schalke 04 verfolgt SPOX am heutigen Tag für Euch in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Szene der Partie verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

