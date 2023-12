Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen treffen der 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie in der 2. Bundesliga live im TV und Livestream sehen könnt.

Erst am 5. Dezember standen sich der 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf im Achtelfinale des DFB-Pokals gegenüber - das bessere Ende behielt die Fortuna für sich (2:1) -, nun treten dieselben beiden Mannschaften am heutigen Samstag, den 16. Dezember, in der 2. Bundesliga gegeneinander an. Das Duell des 17. Spieltags wird um 13 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg angepfiffen.

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Zu Magdeburg gegen Düsseldorf wird heute keine Free-TV-Übertragung angeboten, stattdessen werdet Ihr nur bei Sky, dem Rechteinhaber der 2. Bundesliga, fündig. Dort wird auf der Plattform das Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 5 (HD) übertragen, wo Christian Straßburger nachher als Kommentator eingesetzt wird. Vorberichte gibt es bereits ab 12.30 Uhr zu sehen.

Zeitgleich finden zwei weitere Ligaspiele statt - Hertha BSC vs. VfL Osnabrück und 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV -, deshalb stellt der Pay-TV-Sender bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Top Event eine Konferenz zur Verfügung.

Einzelspiel und Konferenz lassen sich zudem auch im Livestream bei Sky verfolgen. Dafür benötigt wird jedoch ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zu WOW.

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Außerdem wird zum Spiel auch ein Liveticker angeboten. Damit wisst Ihr ebenfalls stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen geschieht.

Hier geht es zum Liveticker zum Spiel 1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf.

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Magdeburg: Reimann - Piccini, Elfadli, Heber - Bockhorn, Condé, Gnaka, Bell Bell - Amaechi, Castaignos, Atik

Reimann - Piccini, Elfadli, Heber - Bockhorn, Condé, Gnaka, Bell Bell - Amaechi, Castaignos, Atik Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Siebert, de Wijs, Gavory - Engelhardt - Klaus, Johannesson, Appelkamp, Tzolis - Vermeij

