Heute empfängt in der 2. Bundesliga Hannover 96 den 1. FC Magdeburg. Wir zeigen Euch, wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Zum Auftakt des 10. Spieltags der 2. Bundesliga hält der Spielplan am heutigen Freitag, 20. Oktober, zwei Partien parat. Hannover 96 empfängt dabei den 1. FC Magdeburg. Das Spiel des Tabellenfünften gegen den Achten beginnt um 18.30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena.

Hannover verabschiedete sich mit einer Niederlage in Kaiserslautern in die Länderspielpause. In der heimischen Arena stockte bisher der Motor der Norddeutschen etwas. Aus vier Spielen holte das Team von Trainer Stefan Leitl nur sieben Punkte.

Die Ausbeute des 1. FC Magdeburg steckt in einer kleinen Krise. Aus den vergangenen vier Ligaspielen stehen lediglich zwei Punkte auf der Habenseite. Dadurch rutschte Magdeburg in der Tabelle auf einen Platz im Mittelfeld ab. Gelingt heute die Wende?

© getty Hannover 96 bejubelte in dieser Saison bisher zwei Heimsiege.

Hannover 96 vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Live im Free-TV wird Hannover 96 vs. 1. FC Magdeburg heute nicht gezeigt. Doch keine Angst, es gibt mehrere Optionen das Spiel dennoch live zu verfolgen. Diese sind jedoch alle kostenpflichtig.

Hannover 96 vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV?

Hannover vs. Magdeburg ist heute exklusiv bei Sky im Pay-TV live zu sehen. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD beginnt die Liveübertragung mit dem Kommentar von Oliver Seidler um 18 Uhr.

Auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD läuft zudem die Konferenz der beiden Freitagsspiele.

Hannover 96 vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im Livestream?

Sky zeigt Hannover vs. Magdeburg auch im Livestream. Zugriff darauf erhalten Kunden des Pay-TV-Senders über die App Sky Go auf dem Endgerät Eurer Wahl. Zudem können Interessierte ein Abo beim Sky-Streamingdienst WOW abschließen und dann die Partie dort live verfolgen.

Eine weitere Option ist das Portal OneFootball. Dort könnt Ihr einen Einzelstream zur Partie buchen.

Hannover 96 vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker von SPOX

SPOX berichtet von der Partie Hannover 96 vs. 1. FC Magdeburg schriftlich in Form eines Livetickers. In diesem werdet Ihr über alles, was sich in Hannover abspielt, ausführlich informiert.

Hier geht's zum Liveticker Hannover 96 - 1. FC Magdeburg.

© getty Christian Titz will mit Magdeburg in Hannover punkten.

Hannover 96 vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hannover 96 vs. 1. FC Magdeburg

Hannover 96 vs. 1. FC Magdeburg Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 10

10 Datum: 20. Oktober 2023

20. Oktober 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Heinz von Heiden Arena (Hannover)

Heinz von Heiden Arena (Hannover) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag