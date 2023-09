St. Pauli vs. Schalke 04 heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Schalke 04 reist am 7. Spieltag der 2. Bundesliga zum Auswärtsspiel beim St. Pauli. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung und wie Ihr die Begegnung heute live im TV und Livestream sehen oder im Liveticker verfolgen könnt.

Schalke 04 hat keinen sonderlich guten Start in die laufende Saison der 2. Liga erwischt und ist damit aktuell nicht auf Kurs zurück in die Bundesliga. Nach 6 Spieltagen stehen die Schalker mit 7 Punkten auf dem 12. Platz der Tabelle. Für Pauli läuft es schon besser, die Hamburger haben erst drei Gegentore erhalten, bisher der beste Wert der Liga. Mit 10 Punkten stehen sie auf Platz 6.

Das Duell am Samstagabend (23. September) startet um 20.30 Uhr im Millerntor-Stadion in St. Pauli.

Gute Nachricht für alle Interessierten: St. Pauli vs. Schalke 04 wird heute live und in voller Länge im Free-TV übertragen! Sport1 zeigt fast jede Woche das Topspiel der 2. Liga am Samstagabend, so auch heute. Die Berichterstattung beginnt dort bereits um 19.30 Uhr.

Sport1 bietet auch einen kostenlosen Livestream an zu St. Pauli vs. Schalke 04.

Alternativ könnt Ihr Euch für die kostenpflichtige Übertragung bei Sky entscheiden, diese beginnt um 20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Stefan Hempel. Auch Sky bietet einen Livestream zu St. Pauli vs. Schalke 04 an, diesen könnt Ihr mit der Wow-App oder mit SkyGo abrufen.

Falls Ihr eine weitere Alternative sucht, ist der SPOX-Liveticker perfekt für Euch! Dort erhaltet Ihr die wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus St. Pauli im Minutentakt.

Hier entlang zum Liveticker St. Pauli vs. Schalke 04!

