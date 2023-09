Das Topspiel am 6. Spieltag der 2. Bundesliga bestreiten am heutigen Abend Schalke 04 und der 1. FC Magdeburg. Die gesamte Partie begleitet SPOX hier für Euch im Liveticker.

In der 2. Bundesliga treffen am heutigen Abend der FC Schalke 04 und der 1. FC Magdeburg aufeinander.

Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Schalke 04 hat einen schwachen Saisonstart hingelegt. Nur einen Sieg konnte das Team von Thomas Reis in dieser Saison bislang holen. Die Magdeburger lagen hingegen vor dem Spieltag auf einem starken dritten Rang in der Tabelle. Zuletzt siegten die heutigen Gäste in einem furiosen Spiel mit 6:4 gegen Hertha BSC. Gewinnen die Magdeburger heute erneut gegen einen Bundesligaabsteiger?

Vor Beginn: Das heutige Topspiel in der 2. Liga startet um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg.

Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: M. Müller - Brunner, Baumgartl, M. Kaminski, Ouwejan - Tempelmann, Seguin - Ouedraogo - Kozuki, Polter, T. Mohr

M. Müller - Brunner, Baumgartl, M. Kaminski, Ouwejan - Tempelmann, Seguin - Ouedraogo - Kozuki, Polter, T. Mohr 1. FC Magdeburg: Reimann - Piccini, Gnaka, Heber - Nollenberger, Hugonet, Condé, Bell Bell - Ceka, Schuler, Atik

Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Im Free-TV überträgt am Abend Sport1 das Duell zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg live ab 19.30 Uhr. Ab 20.00 Uhr seht Ihr dagegen die Partie auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) im Pay-TV, zudem könnt Ihr das Spiel auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event ab 20.25 Uhr verfolgen.

Sport1 überträgt das heutige Zweitligaspiel im kostenlosen Livestream auf sport1.de. Kostenpflichtige Livestreams der Partie findet Ihr zudem in der Sky-Go-App und auf WOW. OneFootball bietet das Duell darüber hinaus als kostenpflichtigen Einzelstream an.

