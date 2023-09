HSV vs. Hansa Rostock heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV empfängt Hansa Rostock zum Nordduell in der 2. Bundesliga. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, zeigt Euch SPOX.

In der 2. Bundesliga darf am heutigen Sonntag (3. September) ein Spektakel erwartet werden, im Volksparkstadion in Hamburg bestreiten der Hamburger SV und Hansa Rostock nämlich das Nordderby. Um 13.30 Uhr geht es los, parallel dazu steigen zwei weitere Partien: SpVgg Greuther Fürth vs. Hannover 96 und VfL Osnabrück vs. SV Elversberg.

HSV gegen Rostock ist nicht nur des Derbys wegen attraktiv, sondern weil beide Mannschaften früh in der Saison bereits zu den Top-Mannschaften dazugehören. Drei Siege, ein Unentschieden - so lautet die Bilanz des HSV. Die Rostocker konnten ebenfalls bereits drei Siege einfahren, haben gegen Hannover jedoch auch eine Pleite kassiert. Eines ist sicher - der heutige Sieger wird die Tabellenführung übernehmen.

© getty Kann der HSV die Tabellenführung zurückerobern?

HSV vs. Hansa Rostock heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Sky kümmert sich um die Übertragung des Einzelspiels und um die Zweitligakonferenz. Wer nur an Hamburg gegen Rostock interessiert ist, wird bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) fündig, wo ab 13 Uhr Livebilder aus der Hansestadt ausgestrahlt werden. Oliver Seidler kommentiert die Partie.

Die Konferenz, die alle drei Sonntagsspiele abdeckt, ist bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event zu sehen.

Zugriff auf den Sky-Livestream erhaltet man mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW.

Darüber hinaus bietet auch OneFootball das Nordduell live an.

HSV vs. Hansa Rostock heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Wir bei SPOX sind ebenfalls zur Stelle, wenn der HSV auf Rostock trifft: nämlich mit einem Liveticker

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem Hamburger SV und Hansa Rostock.

HSV vs. Hansa Rostock heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - van der Brempt, Schonlau, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

Heuer Fernandes - van der Brempt, Schonlau, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé Hansa Rostock: Kolke - van der Werff, Roßbach, Rossipal - Neidhart, Dressel, Bachmann, K. Schumacher - Ingelsson - Pröger, Perea

HSV vs. Hansa Rostock heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hamburger SV vs. Hansa Rostock

Hamburger SV vs. Hansa Rostock Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 5

5 Datum: 3. September 2023

3. September 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 5. Spieltag