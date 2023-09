Der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth treffen heute zum 271. Frankenderby aufeinander. Hier könnt Ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

1. FC Nürnberg vs. SpVgg Greuther Fürth - 1:1 Tore 0:1 Michalski (8.), 1:1 Uzun (45.+1.) Aufstellung 1. FC Nürnberg Klaus - Gyamerah, F. Hübner, Marquez, Brown - Loune, Duman, Schleimer, Goller, Okunuki - Uzun Aufstellung SpVgg Greuther Fürth Linde - Dietz, Michalski, L. Itter - Asta, Kiomourtzoglou, Green, Gießelmann, Hrgota - Abiama, Lemperle Gelbe Karten Gyamerah (37.) / Kiomourtzoglou (27.)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - 1:1

45. Es gibt Elfmeter für Nürnberg!

44. Schiedsrichter Hartmann geht an den Bildschirm. Bei der Ecke ist Hübner zu Boden gegangen, weil Kiomourtzoglou ihn festgehalten hat.

44. Die Ecke fliegt hoch an den zweiten Pfosten und Uzun köpft, ohne dem Ball viel Druck mitgeben zu können, am Tor vorbei.

43. Schleimer geht auf links bis auf die Grundlinie und passt flach und hart vors Tor. Michalski streckt das Bein aus und klärt zur Ecke - hat dabei auch ein bisschen Glück, dass er die Kugel nicht ins eigene Tor befördert.

42. Fiel redet viel mit seinen Spielern, die aber immer noch keinen Weg durch die Fürther Reihen finden.

39. Den folgenden Freistoß aus dem linken Halbfeld führt Green aus. Er zirkelt den Ball genau auf Klaus, der ihn dankbar aufsammelt.

38. Gießelmann musste kurz behandelt werden, jetzt geht es mit 22 Spielern weiter.

37. Gyamerah geht mit gestrecktem Bein zum Ball, trifft dabei auch Gießelmann. Klare Gelbe Karte.

36. Goller wird auf rechts geschickt, marschiert in den Sechzehner hinein. Aus spitzem Winkel könnte er schießen, er versucht aber, mit einem Haken am zurückeilenden Itter vorbeizukommen. Das gelingt ihm zwar, aber dann ist Michalski zur Stelle.

34. Dumans Freistoß von halbrechts findet Goller etwa 14 Meter vor dem Tor. Der Kopfball wird noch leicht abgefälscht und hoppelt am Tor vorbei.

32. Es ist immer wieder ein ähnliches Bild: Nürnberg versucht das Spiel von hinten aufzubauen, wird aber dabei so sehr vom Fürther Pressing gestört, dass die Kugel am Ende immer lang und weit geschlagen werden muss. Und weder bei den ersten noch bei den zweiten Bällen sind die Clubberer bislang zur Stelle.

30. Lemperle flankt von rechts, Gießelmann startet an den ersten Pfosten durch. Gyamerah ist aber vor ihm am Ball, berührt ihn aber nur leicht. Das Leder trifft Gießelmann und springt in die Hände von Klaus.

27. Kiomourtzoglou begeht im Mittelfeld rein taktisches Foul an Duman und wird mit Gelb verwarnt.

26. Erste Möglichkeit für den Club: Freistoß aus dem rechten Halbfeld von Okunuki, der mit seiner hohen Hereingabe Hübner am Elfmeterpunkt findet. Der Innenverteidiger scheitert an Linde - und stand sowieso im Abseits.

23. Das war eine weitere Warnung für den FCN, der immer noch nicht ins Spiel gefunden hat.

22. Fürth trifft - aber die Fahne geht hoch! Hrgota dreht sich am Sechzehnerkreis stark auf und legt nach links zu Gießelmann, der den Ball über Klaus chippt. Dahinter muss Asta nur noch einschieben. Aber Gießelmann war bei Hrgotas Zuspiel zu früh gestartet.

19. Die nächste Ecke der Fürther wird kurz ausgeführt, über zwei Station kommt die Flanke an den langen Pfosten - Klaus fängt sie ab.

16. Gyamerah wird hart von Itter getroffen und schreit hörbar. Aber Itter war zuerst am Ball, deshalb belässt es der Unparteiische bei einer Verwarnung.

14. Abiama bricht auf links durch, seine flache Hereingabe in den Rückraum wird aber von Hübner abgefangen. Hrgota lauerte dahinter.

13. Der FCN kann sein Spiel immer noch nicht aufziehen. Die Fürther greifen früh an und sorgen so dafür, dass der Ball ihrem Sechzehner fast durchgehend fernbleibt.

10. Es handelt sich bereits um das siebte Gegentor, das Nürnberg im ersten Abschnitt eines Spiels kassiert. Das ist Höchstwert in der 2. Liga.

9. Da hat etwas bei der Kommunikation der Nürnberger Abwehr nicht geklappt. So frei darfst du einen Gegner bei einer Ecke nie lassen.

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Tor Fürth

8. Tooor! Nürnberg - FÜRTH 0:1. Die frühe Führung für Greuther Fürth! Ecke von rechts, Green schlägt den Ball hoch in Richtung Elfmeterpunkt. Michalski schraubt sich hoch, hat keinen Gegenspieler bei sich und köpft die Kugel wuchtig ins rechte Eck.

6. Okunuki wird auf links von Loune geschickt und muss abschließen, bevor Dietz zurückkommt. Den etwas überhasteten Schuss wehrt Linde stark ab.

5. Nürnberg ist bemüht, spielerisch aus der eigenen Hälfte herauszukommen. Aber das Fürther Pressing stellt die Clubberer vor Probleme und der Ball muss immer wieder weggeschlagen werden.

2. Langer Ball aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum von Gießelmann - direkt in die Arme von Klaus.

1. Der Ball rollt!

vor Beginn Die Spieler betreten das Feld, in Kürze geht es los.

vor Beginn Der 44-jährige Robert Hartmann wird die Begegnung leiten.

vor Beginn Das Spiel soll vor ausverkauftem Haus stattfinden, 47 000 Zuschauer werden im Max-Morlock-Stadion erwartet.

vor Beginn Die Anhänger des Clubs werden allerdings auf die relative Heimstärke setzen, die ihr Team aktuell an den Tag legt. Nürnberg verlor saisonübergreifend keines der letzten sechs Zweitliga-Heimspiele - allerdings waren darunter nur zwei Siege und ganze vier Punkteteilungen.

vor Beginn Auch in den letzten Jahren hat Fürth in diesem Duell zumeist das Sagen gehabt. Für den FCN steht nur ein Sieg (2:0 in der letzten Saison) bei vier Niederlagen und zwei Unentschieden aus den vergangenen sieben Partien zu Buche.

vor Beginn Die Fürther zählen heute sicherlich auch auf die Erfahrung von Rückkehrer Gießelmann, der bereits von 2013 bis 2017 für die SpVgg auflief und in dieser Zeit sechs Derbys spielte. Seine Bilanz: vier Siege, ein Remis, eine Niederlage.

vor Beginn Fürth hat dagegen seit dem überzeugenden 5:0-Sieg gegen Paderborn zum Saisonauftakt aus vier Spielen nur noch einen einzigen Zähler geholt. Das Kleeblatt kassierte außerdem in den letzten zwei Spielen insgesamt acht Tore.

vor Beginn Die beiden Rivalen sind aktuell fast Tabellennachbarn (Nürnberg ist Elfter, Fürth steht auf dem 13. Rang), dennoch war der Saisonstart des Clubs etwas erfolgreicher. Die Nürnberger haben drei Zähler mehr auf dem Konto als die SpVgg und könnten mit einem Dreier am heutigen Abend auf den 5. Platz vorrücken.

vor Beginn Die beiden Rivalen sind aktuell fast Tabellennachbarn (Nürnberg ist Elfter, Fürth steht auf dem 13. Rang), dennoch war der Saisonstart des Clubs etwas erfolgreicher. Die Nürnberger haben drei Zähler mehr auf dem Konto als die SpVgg und könnte mit einem Dreier am heutigen Abend auf den 5. Platz vorrücken.

vor Beginn Auch bei den Fürthern wurde auf der Torwartposition gewechselt, Linde startet und Urbig steht heute nicht einmal im Kader. Im Vergleich zum 1:3 gegen Hannover 96 gibt es außerdem fünf weitere Änderungen: Itter, Kiomourtzoglou, Abiama, Michalski und Neuzugang Gießelmann ersetzen Consbruch, Srbeny (beide Bank), Jung, Calhanoglu und Wagner (nicht im Aufgebot).

vor Beginn Alexander Zorniger hat sich für ein 3-4-1-2 entschieden: Linde - Dietz, Gießelmann, Itter - Asta, Kiomourtzoglou, Green, Michalski - Hrgota - Abiama, Lemperle.

vor Beginn Cristian Fiel stellt nach der 1:3-Niederlage dreimal um: Anstelle des rotgesperrten Mathenia wird Klaus den Nürnberger Kasten hüten. Außerdem ersetzen Marquez und Uzun Horn (Bank) und Hayashi (Achillessehne).

vor Beginn Werfen wir zunächst einen Blick auf die Aufstellungen dieses 271. Frankenderbys - Nürnberg wird im 4-3-3 auflaufen: Klaus - Gyamerah, Hübner, Marquez, Brown - Duman, Loune, Schleimer - Goller, Uzun, Okunuki.

vor Beginn Das am häufigsten ausgetragene Derby Deutschlands kehrt wieder zurück. In der 2. Bundesliga stehen sich die Nürnberger und die Führter im Frankenderby gegenüber. Vergangene Saison konnten in der Liga beide Mannschaften jeweils einen Sieg einfahren, wer setzt sich heute durch?

vor Beginn Um 18.30 Uhr geht es los, gespielt wird die Partie des 6. Spieltags im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum 271. Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth.

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Um die Übertragung kümmern sich Sky und OneFootball. Für das Einzelspiel müsst Ihr bei Sky den Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) aufrufen, wo ab 18 Uhr die Vorberichte ausgestrahlt werden. Danach kommentiert Hansi Küpper das Spielgeschehen.

Da parallel zum Frankenderby der SC Paderborn und der SV Wehen Wiesbaden aufeinandertreffen, bietet Sky bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event eine Konferenz an. Auf den Livestream von Sky könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW zugreifen.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag