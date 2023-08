St. Pauli vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Mit dem FC St. Pauli und dem 1. FC Magdeburg stehen sich heute in der 2. Bundesliga zwei noch ungeschlagene Mannschaften gegenüber. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Die Zweitliga-Saison ist erst drei volle Runden alt, ungeschlagene Mannschaften sind daher keine Seltenheit. Zu diesem Kreis dürfen sich aktuell auch der FC St. Pauli und der 1. FC Magdeburg dazuzählen. Die Norddeutschen gewannen bislang eine Partie und trennten sich in zwei weiteren unentschieden, während Magdeburg erst in einem Spiel Punkte liegen ließ und in den anderen die volle Punkteausbeute machte.

Nun stehen sich die beiden Klubs am heutigen Sonntag (27. August) im Rahmen des 4. Spieltags im Millerntor-Stadion in Hamburg gegenüber. Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr.

St. Pauli vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Zu St. Pauli gegen Magdeburg wird keine Free-TV-Übertragung angeboten. Wer trotzdem nichts vom Duell verpassen möchte, bleibt nichts anderes übrig, als Sky oder OneFootball aufzusuchen, da nur dort das Spiel übertragen wird. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden, ein Abonnement wird jedoch nur für Sky benötigt. Bei OneFootball kann das Einzelspiel gekauft werden.

Sky beginnt bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) um 13 Uhr mit der Vorberichterstattung, als Kommentator wird danach Torsten Kunde eingesetzt. Nachdem parallel zu St. Pauli vs. Magdeburg zwei weitere Zweitligaspiele stattfinden, stellt der Pay-TV-Sender auch eine Konferenz zur Verfügung. Für diese müsst Ihr entweder Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga (HD) anmachen.

Weiters besteht dann noch die Möglichkeit, das Einzelspiel oder die Konferenz mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW im Livestream zu verfolgen.

St. Pauli vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Wir bei SPOX bieten zum Duell einen Liveticker an, mit dem Euch die wichtigsten Ereignisse auch dann nicht durch die Lappen gehen, wenn Ihr die Bilder dazu nicht seht.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Magdeburg.

St. Pauli vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth - Saliakas, Irvine, Hartel, La. Ritzka - Afolayan, Albers, Saad

Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth - Saliakas, Irvine, Hartel, La. Ritzka - Afolayan, Albers, Saad Magdeburg: Reimann - El Hankouri, Piccini, Heber, Bell Bell - Elfadli - Condé, Hugonet - Ceka, Schuler, Atik

