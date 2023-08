Zum Auftakt des 4. Spieltages der 2. Bundesliga ist am heutigen Freitag der 1. FC Kaiserslautern beim SC Paderborn zu Gast. Hier könnt Ihr das Match im Liveticker mitverfolgen.

Paderborn oder Kaiserslautern - wer behält am 4. Spieltag in Liga zwei die Oberhand? Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Antworten.

SC Paderborn vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Einen Zähler mehr als die Roten Teufel hat der SCP auf dem Konto. Zum Sieg am 3. Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf kam ein 1:1-Unentschieden gegen Osnabrück. Richtig in die Hose ging der Auftakt gegen Greuther Fürth, als man mit 0:5 aus dem Stadion geschossen wurde.

Vor Beginn: Beide Mannschaften erlebten einen durchwachsenen Start in die neue Saison. Kaiserslautern fuhr erst am vergangenen Wochenende gegen den VfL Osnabrück den ersten Dreier ein, nachdem man zuvor gegen Schalke und St. Pauli verloren hatte.

Vor Beginn: Um 18.30 Uhr wird das Match angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Begegnung des 4. Spieltages der 2. Bundesliga zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Kaiserslautern.

SC Paderborn vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga liegen bei Sky. Dementsprechend wird der Pay-TV-Sender auch das Spiel zwischen Kaiserslautern und Paderborn live und in voller Länge zeigen. Alternativ kann man via SkyGo auch auf einen Livestream zurückgreifen.

Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Hamburger SV 3 10:5 5 7 2. Magdeburg 3 7:4 3 7 3. Wehen Wiesbaden 3 3:1 2 7 4. Hansa Rostock 3 5:3 2 6 5. Holstein Kiel 3 5:5 0 6 6. Hannover 96 3 6:5 1 5 7. St. Pauli 3 2:1 1 5 8. Greuther Fürth 3 6:2 4 4 9. Karlsruher SC 3 5:5 0 4 10. Fortuna Düsseldorf 3 2:2 0 4 11. Nürnberg 3 5:6 -1 4 12. Paderborn 3 3:7 -4 4 13. Schalke 04 3 6:6 0 3 14. Eintracht Braunschweig 3 2:3 -1 3 15. Kaiserslautern 3 4:7 -3 3 16. Elversberg 3 5:7 -2 1 16. Osnabrück 3 5:7 -2 1 18. Hertha BSC 3 0:5 -5 0