In der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Samstag zum Topspiel zwischen dem HSV und Hertha BSC. Wir tickern die Begegnung hier live mit!

Anpfiff: 20.30 Uhr

HSV vs. Hertha BSC: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Der HSV dagegen hat heute die Chance, mit einem Sieg vorübergehend an die Tabellenspitze zu springen. Der Start glückte mit einem spektakulären 5:3 gegen Schalke 04, eine Woche später sollte in Karlsruhe der nächste Dreier folgen, doch in der fünften Minute der Nachspielzeit kassierte das Walter-Team das 2:2. Vier Punkte aus zwei Spielen sind dennoch ein ordentlicher Start.

vor Beginn Denn in der Liga läuft es für den Absteiger noch überhaupt nicht. Erst gab es eine 0:1-Niederlage in Düsseldorf, dann folgte dasselbe Ergebnis im ersten Heimspiel gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Die Hertha ist damit erst der fünfte Absteiger in der eingleisigen 2. Liga, der nach zwei Partien noch punkt- und torlos ist. Zuvor schafften das nur die Stuttgarter Kickers 1992/93, Bayer Uerdingen 1993/94, die SpVgg Unterhaching 2001/02 und der FC Ingolstadt 2017/18.

vor Beginn Beide Mannschaften sind im Pokal also in der 2. Runde, Hamburg tat sich dabei aber deutlich schwerer. Bei Drittligist Essen schaffte es der HSV in den regulären 90 Minuten nicht, drei Führungen über die Zeit zu retten, erst in der Verlängerung fand Essen keine Antwort mehr. Die Hertha zeigte bei Regionalligist Jena eine souveräne Leistung und verhinderte so den Katastrophenstart.

vor Beginn Trainer Pal Dardai will nach dem überzeugenden 5:0 bei Carl-Zeiss Jena eigentlich keine großartigen Wechsel vornehmen, einen tätigt er aber dennoch: Suat Serdar steht wie schon in den ersten beiden Ligaspielen nicht im Kader und macht Platz für Linus Gechter. Marton Dardai rückt dafür eine Position nach vorne ins Mittelfeld.

vor Beginn Die Hertha geht mit folgender Elf in die Partie: Ernst - Kenny, Leistner, Gechter, Dudziak - Klemens, Marton Dardai - Palko Dardai, Reese - Tabakovic, Richter.

vor Beginn Im Vergleich zum knappen Weiterkommen im Pokal bei Rot-Weiß Essen (4:3 nach Verlängerung) nimmt Trainer Tim Walter drei Wechsel vor: Daniel Heuer Fernandes kehrt ins Tor für Matheo Raab zurück, zudem starten Ludovit Reis und Jonas Meffert für Levin Öztunali und Elijah Krahn.

vor Beginn Der HSV gegen die Hertha - das riecht eigentlich nach Bundesliga. Es ist aber das Topspiel der 2. Liga. Blicken wir zunächst auf die Aufstellungen beider Teams, angefangen beim HSV: Heuer Fernandes - Van der Brempt, Guilherme Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Reis, Meffert, Benes - Jatta, Glatzel, Dompe.

Vor Beginn: Zwar würden beide Vereine gerne um den Aufstieg mitspielen, doch hat sich zu diesem frühen Zeitpunkt lediglich der HSV in Position gebracht. Mit einem Sieg und einem Unentschieden rangieren die Rothosen knapp unter der Tabellenspitze, die Hertha hingegen ist mit zwei Niederlagen am ganz anderen Ende der Rangliste angesiedelt. Wer kann sich heute Punkte sichern? Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück!

Vor Beginn: Der HSV übernimmt heute die Rolle des Gastgebers, es wird also im Volksparkstadion in Hamburg gespielt. Um 20.30 Uhr wird die Begegnung angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC.

HSV vs. Hertha BSC: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Beim Spitzenspiel der 2. Bundesliga habt Ihr immer zwei Optionen: Sky und Sport1. Ersterer Sender ist wie gewohnt kostenpflichtig und zeigt das heutige Duell auf Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD, zweiterer ist kostenfrei mit von der Partie.

Ihr könnt alternativ auch zum Livestream greifen. SkyGo und WOW sind nur gegen eine Gebühr zu empfangen, Sport1 ist auf der Website gratis zu finden.

HSV vs. Hertha BSC heute live: Offizielle Aufstellungen



Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé Hertha BSC: Ernst - Kenny, Leistner, Gechter, Dudziak - M. Dardai, Klemens, P. Dardai, Richter, Reese - Tabakovic

