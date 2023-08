Holstein Kiel vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga kommt es am 3. Spieltag zum Duell zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Magdeburg. Fragen zur Übertragung im Free-TV oder Livestream? Hier werdet Ihr schlauer.

Drei Spiele stehen am heutigen Sonntag in der zweiten Liga auf dem Plan, alle um 13.30 Uhr. Auch zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Magdeburg geht es also um diese Zeit los, gespielt wird im Holstein-Stadion in Kiel.

Kiel befindet sich zu diesem frühen Zeitpunkt mit sechs Zählern aus zwei Spielen auf Rang zwei der Tabelle, und auch der 1. FC Magdeburg ist nicht allzu fern. Mit vier Punkten ist der FCM in Schlagdistanz.

Wenn Ihr Infos zur Partie und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker braucht, lest einfach weiter. Dieser Artikel klärt auf.

Holstein Kiel vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Für Kiel gegen Magdeburg habt Ihr eine Anlaufstelle: Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga im Rahmen der Konferenz, bei Sky Sport Bundesliga 3 findet Ihr das Einzelspiel mit Kommentator Jürgen Schmitz. Die Vorberichte starten um 13 Uhr.

Parallel stellt der Sender sein Programm auch auf SkyGo und WOW zur Verfügung.

Keine Lust auf ein Abo? Dann versucht es doch mit OneFootball, dort könnt Ihr Spiele einzeln buchen.

© getty Holstein Kiel empfängt heute Magdeburg.

Holstein Kiel vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Wusstet Ihr schon, dass wir alle Spiele der 2. Bundesliga im Liveticker begleiten? So bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine Karte, keine Auswechslung und kein Tor.

Hier geht's zum Liveticker der Partie zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Magdeburg.

Holstein Kiel vs. 1. FC Magdeburg heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Kiel: Dähne - M. Schulz, Erras, Komenda - Sterner, Ivezic, Sander, Rothe - Skrzybski - Machino, Pichler

Magdeburg: Reimann - El Hankouri, Heber, Hoti, Bell Bell - Elfadli - Hugonet, Condé - Ceka, Schuler, Atik

Holstein Kiel vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Partie: Holstein Kiel vs. 1. FC Magdeburg

Holstein Kiel vs. 1. FC Magdeburg Wettbewerb: 2. Bundesliga, 3. Spieltag

2. Bundesliga, 3. Spieltag Anpfiff: 13:30 Uhr

13:30 Uhr Ort: Holstein-Stadion (Kiel)

Holstein-Stadion (Kiel) Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

