Hansa Rostock vs. Hannover 96 heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga treffen heute Hansa Rostock und Hannover 96 aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Am 3. Spieltag empfängt Hansa Rostock zuhause Hannover 96, Spielstätte ist dementsprechend das Ostseestadion in der Hansestadt. Ab 13 Uhr rollt dort der Ball.

Für Rostock hätte der Saisonstart nicht besser laufen können: zwei Partien, zwei Siege - das macht nach zwei Spielen Platz eins. Hannover hingegen hat zwar ebenfalls noch nicht verloren, allerdings sind nach zwei Remis auch nur zwei Punkte auf dem Konto.

Ihr habt Fragen zur Übertragung im TV und Livestream? Dann seid Ihr hier genau richtig.

Hansa Rostock vs. Hannover 96 heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Neue Saison, gleiches Spiel: Die 2. Bundesliga liegt in der Hand von Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt auch Rostock vs. Hannover exklusiv in voller Länge, auf Sky Sport Bundesliga 5 einzeln und auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 in der Konferenz. Kommentator ist Jürgen Schmitz.

Online gibt es das Programm ebenfalls, nämlich auf SkyGo oder WOW.

Wenn Ihr kein Abo abschließen möchtet, könnt Ihr auch zu OneFootball greifen. Dort gibt es das Spiel einzeln.

© getty Hannover 96 ist heute bei Hansa Rostock zu Gast.

Hansa Rostock vs. Hannover 96 heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Alternative gefällig? Schaut doch einfach in unserem Liveticker vorbei, damit verpasst Ihr ebenfalls keine Aktion!

Hier geht's zum Liveticker der Partie zwischen Hansa Rostock und Hannover 96.

Hansa Rostock vs. Hannover 96 heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke - van der Werff, Roßbach, Rossipal - Neidhart, Dressel, Bachmann, K. Schumacher - Ingelsson - Pröger, Perea

Kolke - van der Werff, Roßbach, Rossipal - Neidhart, Dressel, Bachmann, K. Schumacher - Ingelsson - Pröger, Perea Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm, Ezeh - F. Kunze, Christiansen - Schaub - Tresoldi, Teuchert

Hansa Rostock vs. Hannover 96 heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Partie: Hansa Rostock vs. Hannover 96

Hansa Rostock vs. Hannover 96 Wettbewerb: 2. Bundesliga, 3. Spieltag

2. Bundesliga, 3. Spieltag Anpfiff: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Ostseestadion (Rostock)

Ostseestadion (Rostock) Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga, 3. Spieltag: Der Spielplan