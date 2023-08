"Eine Legende wird zerstört": Berater von Ralf Fährmann kritisiert erneuten Torwartwechsel auf Schalke scharf

Ralf Fährmann ist beim FC Schalke nicht mehr Stammkeeper. Ein Umstand, der seinem Berater Stefan Backs sauer aufstößt. Der Agent kritisierte den Klub scharf.

Schalke 04 hatte in dieser Transferperiode Marius Müller vom FC Luzern verpflichtet, um den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition anzukurbeln. Letztlich setzte sich der Neuzugang gegen Ralf Fährmann durch und dieser muss nun ein weiteres Mal auf der Bank Platz nehmen. Der 34-Jährige verlor in Gelsenkirchen damit bereits zum sechsten Mal seinen Stammplatz.

Ein Umgang, mit dem Fährmann-Berater Stefan Backs so gar nicht einverstanden ist. "Es ist nicht akzeptabel und nicht nachvollziehbar, dass man nun wieder einen Wechsel vornimmt - ohne es auch sauber mit Ralf zu kommunizieren", wütete Backs im Interview mit der Sport Bild. "So wird eine Schalke-Legende zerstört". Außerdem habe Fährmann seine Qualitäten in den letzten Monaten aufs Neue bewiesen: "Und ich glaube, dass Ralf in der vergangenen Erstliga-Saison gezeigt hat, dass er deutlich besser ist. Ralf war zuletzt einer der besten Bundesliga-Torhüter"

Fährmanns Chancen auf eine Rückeroberung des Stammplatzes sollten aufgrund der jüngst starken Leistungen Müllers nicht gestiegen sein.