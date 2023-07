Die 2. Bundesliga ist zurück, im Eröffnungsspiel treffen direkt zwei Hochkaräter aufeinander: der HSV und der FC Schalke 04. SPOX versorgt Euch mit den wichtigsten Infos zur Partie und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Auftakt in der 2. Bundesliga, und gleich mit zwei Vereinen, die in der kommenden Saison um den Aufstieg mitspielen möchten. Der HSV empfängt im heimischen Volksparkstadion den FC Schalke 04. Ab 20.30 Uhr wird der Ball dort rollen.

Beide Mannschaften hatten eine durchwachsene Vorbereitung. Die Hamburger verloren zwei ihrer vier Testspiele, lediglich ein 3:2-Sieg über den FC Verden 04 steht zu Buche. Bei den Knappen sieht es nur wenig besser aus: zwei Siege bei einem Remis und einer Pleite.

Und wo läuft das Ganze im TV und Livestream? Das erklärt dieser Artikel!

2. Bundesliga: Wo läuft HSV vs. Schalke 04 heute live im Free-TV und Livestream?

Es gibt gute Nachrichten, das Auftaktspiel wird nämlich wie andere ausgewählte Partien in dieser Saison von Sat.1 im Free-TV ausgestrahlt. Um 20.05 Uhr starten dort die Vorberichte. Wie gewohnt könnt Ihr nicht nur im TV, sondern auch Livestream via ran.de einschalten, folgendes Team empfängt Euch in beiden Fällen:

Moderator: Matthias Opdenhövel

Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Fieldreporter: Matthias Killing

Experte: Stefan Kuntz

Sämtliche Spiele der 2. Bundesliga könnt Ihr zudem bei Sky sehen. Bei HSV vs. Schalke beginnt die Übertragung um 19.30 Uhr. Martin Groß ist als Kommentator im Einsatz. Auch hier gibt es Streamingoptionen, und zwar via SkyGo oder WOW. Alle Varianten sind aber kostenpflichtig.

2. Bundesliga: Wo läuft HSV vs. Schalke 04 heute im Liveticker

Wenn Ihr das Ganze lieber in Schriftform verfolgen möchtet, könnt Ihr das bei uns tun. Wir tickern nämlich alle Zweitligaspiele live mit, sodass Ihr kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung verpassen müsst.

Hier geht's zum Liveticker der Partie zwischen dem HSV und dem FC Schalke 04.

2. Bundesliga, HSV vs. Schalke 04 heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburg: Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Ambrosius, Heyer - Meffert - Benes, Pherai - Jatta, Glatzel, Dompé

Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Ambrosius, Heyer - Meffert - Benes, Pherai - Jatta, Glatzel, Dompé Schalke: Müller - Brunner, Matriciani, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Drexler, Latza - Karaman, Terodde, Mohr

2. Bundesliga, HSV vs. Schalke 04 heute live: Wichtigste Infos

Begegnung: HSV vs. Schalke 04

HSV vs. Schalke 04 Wettbewerb: 2. Bundesliga, 1. Spieltag

2. Bundesliga, 1. Spieltag Datum: 28. Juli 2023

28. Juli 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg TV: Sat.1, Sky

Livestream: ran.de, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga, Spielplan: Die Spiele am 1. Spieltag

Datum Begegnung Anpfiff Freitag, 28. Juli Hamburger SV vs. Schalke 04 20.30 Uhr Samstag, 29. Juli 1. FC Kaiserslautern vs. FC St. Pauli 13.00 Uhr Samstag, 29. Juli Hannover 96 vs. SV Elversberg 13.00 Uhr Samstag, 29. Juli VfL Osnabrück vs. Karlsruher SC 13.00 Uhr Samstag, 29. Juli Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Magdeburg 13.00 Uhr Samstag, 29. Juli Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC 20.30 Uhr Sonntag, 30. Juli Greuther Fürth vs. SC Paderborn 13.30 Uhr Sonntag, 30. Juli Hansa Rostock vs. 1. FC Nürnberg 13.30 Uhr Sonntag, 30. Juli Eintracht Braunschweig vs. Holstein Kiel 13.30 Uhr

