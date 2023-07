Kaiserslautern vs. St. Pauli heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Kaiserslautern und der FC St. Pauli treffen heute am 1. Spieltag der 2. Bundesliga aufeinander. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

In Deutschland geht es auf den Fußballplätzen endlich wieder um Punkte für die Meisterschaft. Gestern wurde die Zweitliga-Saison offiziell eröffnet, am heutigen Samstag, den 29. Juli, steigen auch der 1. FC Kaiserslautern und der FC St. Pauli ins Geschehen ein und bestreiten im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern ihr erstes Spiel der Saison. Um 13 Uhr ertönt dafür auf dem Betzenberg der Anpfiff.

Parallel dazu finden drei weitere Ligaspiele statt: Hannover 96 vs. SV Elversberg, VfL Osnabrück vs. Karlsruher SC und SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Magdeburg.

Kaiserslautern vs. St. Pauli heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im TV und Livestream

Mit Beginn der neuen Saison bleibt die Übertragungssituation gleich. Der Pay-TV-Sender Sky kümmert sich weiterhin um die Übertragung aller Zweitligaspiele und bietet daher die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC St. Pauli live bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) an. Dort geht die Vorberichterstattung um 12.30 Uhr los, danach fungiert Hansi Küpper als Kommentator.

Das Spiel lässt sich zudem auch im Livestream von Sky verfolgen. Um auf diesen zugreifen zu können, bestehen mehrere Möglichkeiten. Einerseits geht das mit dem SkyGo-Abonnement, anderseits auch über WOW.

© getty Der 1. FC Kaiserslautern trifft auf den FC St. Pauli.

Sky hat jedoch nicht nur die heutigen Einzelspiele im Angebot, sondern stellt auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event eine Konferenz zur Verfügung.

Kaiserslautern gegen St. Pauli lässt sich auch bei OneFootball verfolgen.

Kaiserslautern vs. St. Pauli heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

SPOX tickert das Einzelspiel, aber auch die Konferenz live mit. So verpasst Ihr nichts, das auf den Spielplätzen der 2. Bundesliga geschieht.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC St. Pauli.

Hier geht es zum Liveticker der heutigen Zweitligakonferenz.

Kaiserslautern vs. St. Pauli heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Luthe - K. Kraus, Elvedi, Tomiak - Durm, Klement, Ritter, Zuck - Opoku, Redondo - Boyd

St. Pauli: Vasilj - Medic, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Treu - Afolayan, Albers, Saad

Kaiserslautern vs. St. Pauli heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

