Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga stehen sich heute Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der 2. Bundesliga rollt seit gestern endlich wieder der Ball. Im Rahmen des 1. Spieltags der Saison 2023/24 finden auch am heutigen Samstag (29. Juli) mehrere Partien statt. Im späten Abendspiel, das um 20.30 Uhr angepfiffen wird, kämpfen Fortuna Düsseldorf und Bundesliga-Absteiger Hertha BSC um die ersten Punkte der Saison. Als Spielstätte dient dafür die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im TV und Livestream

Im Vergleich zur vergangenen Saison wurde an der Rechtesituation der 2. Bundesliga nicht gerüttelt. Weiterhin ist jede einzelne Partie live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD heißen die drei Sender, die die Livebilder zum Spiel anbieten. Stefan Hempel übernimmt dabei die Rolle des Kommentatoren, die Vorberichte starten um 20 Uhr, eine halbe Stunde vor Anpfiff also.

© getty Hertha BSC peilt den direkten Wiederaufstieg an.

Darüber hinaus wird die Begegnung des 1. Spieltags auch in Form eines Livestreams bei Sky angeboten. Auf diesen könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe des Streamingdienstes WOW zugreifen.

Sky ist jedoch nicht der einzige Anbieter, der sich der Übertragung von Düsseldorf gegen Hertha BSC angenommen hat, mit Sport1 wird sogar eine Free-TV-Option angeboten. Der Privatsender steigt um 19.30 Uhr ein und bereitet mit Vorberichten die Zuseherinnen und Zuseher auf das bevorstehende Spektakel vor. Anders als der Livestream bei Sky ist der Sport1-Livestream kostenlos nutzbar.

Zu guter Letzt wird das Spiel auch von OneFootball übertragen.

Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Die, die das TV- und Livestream-Angebot von Sky, Sport1 und OneFootball nicht nutzen können oder wollen, haben immer noch die Möglichkeit, Düsseldorf gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPOX zu verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC.

Hier geht es zum Liveticker der heutigen Zweitligakonferenz.

Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Hoffmann, Siebert, Gavory - Sobottka, Ao Tanaka - Klaus, Appelkamp, Iyoha - Vermeij

Hertha BSC: O. Christensen - Zeefuik, Leistner, Kempf, Dudziak - Klemens, M. Dardai - Winkler, Richter, Reese - Niederlechner

Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern vs. FC St. Pauli

1. FC Kaiserslautern vs. FC St. Pauli Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 1

1 Datum: 29. Juli 2023

29. Juli 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf TV: Sky, Sport1

Livestream: SkyGo, WOW, Sport1, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 1. Spieltag