2. Liga: Fortuna Düsseldorf hofft - Big Points für Hansa Rostock

Fortuna Düsseldorf darf weiter auf den Aufstieg in die Bundesliga hoffen. Durch das souveräne 3:0 (3:0) gegen Holstein Kiel rückten die Rheinländern auf vier Punkte an den drittplatzierten Hamburger SV heran. In den verbleibenden drei Zweitliga-Spielen muss die Fortuna auf weitere Patzer der Konkurrenz hoffen, um den Relegationsplatz erreichen zu können.

Im Keller gelang Hansa Rostock ein Befreiungsschlag. Gegen den Tabellenvorletzten Jahn Regensburg gewannen die Norddeutschen 2:0 (1:0) und verbesserten sich durch ihren dritten Sieg in Folge mit 34 Punkten auf Rang 13. Kai Pröger (34.) und Joker John Verhoek (79.) trafen für Rostock zum Sieg. Regensburg bleibt damit bei 28 Punkten und muss mehr denn je um den Klassenerhalt zittern.

In Düsseldorf leisteten die mit 40 Zählern gesicherten Kieler vor rund 27.000 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena zu wenig Gegenwehr. Die Gastgeber ließen im zweiten Heimspiel nach der aufsehenerregenden Ankündigung einer Ticket-Revolution keine Zweifel am Sieg aufkommen.

Shinta Appelkamp (15.), Andre Hoffmann (19.) und Daniel Ginczek (24., Foulelfmeter) machten für die seit November zu Hause unbesiegte Fortuna in der ersten halben Stunde alles klar. Danach erspielte sich auch Kiel einige Chancen, blieb aber ineffizient.

Der Karlsruher SC schob sich im Tabellenmittelfeld durch ein 2:1 (2:1) gegen Hannover 96 an den Niedersachsen vorbei auf Rang acht. Mikkel Kaufmann (4.) und Fabian Schleusener (11.) trafen früh für den KSC, Louis Schaub (43.) gelang der Anschlusstreffer.

2. Liga: Tabelle am 31. Spieltag