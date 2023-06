Wehen Wiesbaden vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Arminia Bielefeld trifft heute in der Relegation zur 2. Bundesliga auf Wehen Wiesbaden. Wo Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Relegationshinspiel, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Erst in der Spielzeit 2021/22 war Arminia Bielefeld noch Bundesligist, nun droht sogar der Abstieg in die 3. Liga. Die Katastrophe lässt sich jedoch noch abwenden, dafür müssen die Bielefelder in zwei Relegationsspielen gegen den SV Wehen Wiesbaden abliefern. Wiesbaden beendete die Drittliga-Saison zwar auf Rang vier, ist jedoch um eine Platz hinaufgerückt, da der SC Freiburg II als Reservemannschaft nicht aufsteigen darf.

Am heutigen Freitag, den 2. Juni, steigt in der Brita-Arena in Wiesbaden das Hinspiel der Relegation. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Für das Rückspiel wird der Standort dann gewechselt. In der Bielefelder Schüco-Arena geht es am Dienstag (6. Juni) dann erneut um 20.45 Uhr los.

Wehen Wiesbaden vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Was das heutige Hinspiel betrifft, stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Sat.1 wurde für die Übertragung im Free-TV beauftragt und startet um 20.15 Uhr mit der Übertragung. Während der Sendung fungiert Matthias Opdenhövel als Moderator, das Kommentatoren-Team besteht aus Wolff-Christoph Fuss, Andrea Kaiser und Matthias Killing, während Markus Babbel den Experten macht.

Zeitgleich liefert der Privatsender die Bilder auch im Livestream. Auf ran.de und Joyn seid Ihr live mit dabei.

Ebenso für die Übertragung des Hinspiels heute zuständig ist Sky. Der Pay-TV-Sender war bereits während der Saison die Anlaufstelle Nummer eins für Spiele der 2. Bundesliga und ist es auch heute. Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) sind die beiden Sender, die Wiesbaden gegen Bielefeld zeigen. Stefan Hempel ist Kommentator.

Was den Livestream von Sky betrifft, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt, um Zutritt zu bekommen.

Wehen Wiesbaden vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, um den Relegationskracher live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker an. Bei uns verpasst Ihr kein wichtiges Ereignis.

Hier geht es zum Liveticker des Relegations-Hinspiels für die 2. Bundesliga zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld.

