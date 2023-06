Die Relegation für die 2. Bundesliga geht heute mit dem Hinspiel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld los. Hier erfahrt Ihr, ob das Duell im Free-TV gezeigt wird und wer sich grundsätzlich um die Übertragung im TV und Livestream kümmert.

Während die meisten deutschen Fußballklubs nach Saisonende in die wohlverdiente Pause gehen, steht für die Erst-, Zweit- und Drittligisten, die noch zwei Spiele in der Relegation bestreiten müssen, einiges auf dem Spiel. In der Relegation der 2. Bundesliga betrifft dies den SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld, die am heutigen Freitag, den 2. Juni, das Hinspiel bestreiten. Um 20.45 Uhr geht es in der Brita-Arena in Wiesbaden los.

Bielefeld befindet sich seit längerer Zeit schon in einer Abwärtsspirale. In der Saison 2021/22 war man noch Bundesligist, nun droht sogar der Abstieg in die 3. Liga, die der SV Wehen Wiesbaden auf Rang vier beendete. Weil der SC Freiburg II jedoch nicht aufsteigen darf, ist Wiesbaden nachgerückt.

Das Rückspiel geht am Dienstag, den 6. Juni, über die Bühne und wird in der Bielefelder Schüco-Arena - erneut um 20.45 Uhr - ausgetragen. Bei Gleichstand nach 180 Minuten entscheidet entweder die Verlängerung oder das Elfmeterschießen darüber, wer nächste Saison in der 2. Bundesliga spielen darf.

2. Bundesliga Relegation heute live im Free-TV? So seht Ihr Wehen Wiesbaden vs. Arminia Bielefeld im TV und Livestream

Sky, das während der Zweitliga-Saison für alle Spiele verantwortlich war, ist auch heute beim Relegations-Hinspiel zwischen Wiesbaden und Bielefeld im Einsatz. Um keine Sekunde zu verpassen, müsst Ihr um 20.15 Uhr einschalten. Und zwar entweder den Sender Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga (HD). Dann meldet sich der Kommentator des Spiels, Stefan Hempel.

Wer die Partie im Livestream schauen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf den Streamingdienst WOW.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Die, die kein Sky-Abo besitzen, müssen keinesfalls auf das Spiel verzichten. Mit Sat.1 hat sich nämlich ein TV-Sender bereit erklärt, Wiesbaden gegen Bielefeld im Free-TV zu übertragen. Auch der Privatsender steigt um 20.15 Uhr ein, schickt diesbezüglich folgendes Personal ins Rennen:

Moderator:

Matthias Opdenhövel

Kommentatoren:

Wolff-Christoph Fuss

Andrea Kaiser

Matthias Killing

Experte:

Markus Babbel

Wie Sky lässt auch Sat.1 den Fußballabend nicht verstreichen, ohne das Spiel im Livestream anzubieten. Bei ran.de und JOYN werdet Ihr fündig.

2. Bundesliga Relegation heute live im Free-TV? So seht Ihr Wehen Wiesbaden vs. Arminia Bielefeld im Liveticker

Zu guter Letzt besteht noch die Option, im Liveticker von SPOX das Spielgeschehen mitzuverfolgen. Wir beschreiben für Euch die wichtigsten Szenen des Duells.

Hier geht es zum Liveticker des Relegations-Hinspiels für die 2. Bundesliga zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld.

- Wichtigste Infos

Begegnung: SV Wehen Wiesbaden vs. Arminia Bielefeld

SV Wehen Wiesbaden vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb: 2. Bundesliga-Relegation, Hinspiel

2. Bundesliga-Relegation, Hinspiel Datum: 2.6.2023

2.6.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Brita-Arena, Wiesbaden (Hinspiel)

Brita-Arena, Wiesbaden (Hinspiel) TV: Sky, Sat.1

Livestream: SkyGo, WOW, ran.de, JOYN

Liveticker: SPOX

© getty Markus Kauczinski will mit Wehen Wiesbaden aufsteigen.

2. Bundesliga Relegation heute live im Free-TV? So seht Ihr Wehen Wiesbaden vs. Arminia Bielefeld im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Wiesbaden: Stritzel - Fechner, Gürleyen, Mrowca - Mockenhaupt, Heußer, Jacobsen, Rieble - Wurtz, Hollerbach - Prtajin

Stritzel - Fechner, Gürleyen, Mrowca - Mockenhaupt, Heußer, Jacobsen, Rieble - Wurtz, Hollerbach - Prtajin Bielefeld: Fraisl - Gebauer, Jäkel, Andrade, Oczipka - Vasiliadis, Prietl - Consbruch, Hack - Lasme, Klos

2. Bundesliga Relegation: Die Termine