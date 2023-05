2. Bundesliga: Konferenz im Free-TV? So seht Ihr die Spiele am letzten Spieltag live im TV und Livestream

Heute findet in der 2. Bundesliga der letzte Spieltag statt, dazu wird unter anderem auch eine Konferenz angeboten. Hier erfahrt Ihr, ob diese im Free-TV laufen wird und wer sich überhaupt um die Übertragung im TV und Livestream kümmert.

Nach der Bundesliga und der 3. Liga findet am heutigen Sonntag, den 28. Mai, auch die Saison der 2. Bundesliga ihr Ende. Der 34. und letzte Spieltag der Spielzeit 2022/23 geht über die Bühne. Wie üblich sind alle 18 Mannschaften zeitgleich im Einsatz. Die neun Partien werden allesamt um 15.30 Uhr angepfiffen.

Kurz vor Schluss steht für manche Klubs noch einiges auf dem Spiel. So ist mit dem SV Darmstadt 98 erst ein Aufsteiger bekannt, um das zweite direkte Bundesligaticket streiten der 1. FC Heidenheim (2. Platz/64 Punkte) und der Hamburger SV (3. Platz/63 Punkte).

Der HSV hat auf jeden Fall die Relegation fix in der Tasche, will es aber endlich direkt wieder in die Bundesliga schaffen. Heidenheim muss gegen den SSV Jahn Regensburg ran, der HSV trifft auf Absteiger SV Sandhausen.

In Sachen Abstieg wurden die meisten Fragen bereits beantwortet. Sandhausen steigt auf jeden Fall ab, Vorletzter Regensburg hat nur noch theoretische Chancen auf den Relegationsplatz. Auf den Plätzen davor geht es jedoch noch zur Sache. Arminia Bielefeld ist 15. (34 Punkte), kann aber noch den 1. FC Nürnberg (36 Punkte) und Eintracht Braunschweig (36 Punkte) passieren. Eines dieser drei Teams wird die Saison auf dem Relegationsplatz beenden.

2. Bundesliga: Die Spiele am letzten Spieltag

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 28.05. 15.30 Uhr Greuther Fürth Darmstadt 98 28.05. 15.30 Uhr St. Pauli Karlsruhe 28.05. 15.30 Uhr Paderborn Nürnberg 28.05. 15.30 Uhr Hannover Holstein 28.05. 15.30 Uhr Rostock Braunschweig 28.05. 15.30 Uhr Sandhausen Hamburg 28.05. 15.30 Uhr Regensburg Heidenheim 28.05. 15.30 Uhr Magdeburg Bielefeld 28.05. 15.30 Uhr Kaiserslautern Düsseldorf

© getty Der SV Darmstadt 98 spielt ab der nächsten Saison in der Bundesliga.

2. Bundesliga: Konferenz im Free-TV? So seht Ihr die Spiele am letzten Spieltag live im TV und Livestream

Neun Spiele, die alle gleichzeitig stattfinden, veranlassen logischerweise eine Konferenz. Zur 2. Bundesliga wird es daher heute eine Übertragung geben, die die wichtigsten Szenen aller Partien komprimiert. Diese Konferenz wird allerdings - so wie der Großteil der 2. Bundesliga - nicht im Free-TV übertragen.

Stattdessen müssen die Fußballfans, die nichts Wichtiges auf den neun Plätzen verpassen wollen, bei Sky vorbeischauen. Der Rechteinhaber der zweithöchsten Spielklasse stellt auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event die Konferenz zur Verfügung. Der Start der Übertragung erfolgt um 14.30 Uhr, Nele Schenker moderiert.

Mit der Konferenz hört die Sky-Berichterstattung noch lange nicht auf, der Pay-TV-Sender bietet nämlich zu jedem der neun Spiele einen separaten Einzelstream an. Dafür werden die Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) bis Sky Sport Bundesliga 10 (HD) genutzt.

Wer all dies im Livestream bei Sky schauen möchte, braucht entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

OneFootball bietet die 2. Bundesliga heute ebenfalls an.

2. Bundesliga: Konferenz im Free-TV? So seht Ihr die Spiele am letzten Spieltag im Liveticker

Was Sky visuell überträgt, bietet SPOX in Textform an. Wir tickern alle Spiele des 34. Spieltags heute live mit und stellen auch eine Konferenz zur Verfügung.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Hier geht es zum Liveticker der Sonntagskonferenz.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag